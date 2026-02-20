Y si Marco Rubio… ¿fuera presidente de USA?: Alfredo Brena (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero.

Y si Marco Rubio… ¿fuera presidente de USA?

El panorama mundial ha cambiado desde que Trump, hace más de un año, regresó a la Casa Blanca. Y aunque a Trump le faltan 3 años en la presidencia de los Estados Unidos de América, desde ahora se están dando las primeras especulaciones de su sucesor.

Fue a raíz del discurso del secretario de estado de EE.UU. Marco Rubio, pronunciado en Múnich, Alemania, donde surgieron las primeras especulaciones de su posible llegada a la Casa Blanca en 2029.

Cuando el presidente Trump, respondiendo a las preguntas de los reporteros, acerca de qué le había parecido el discurso de su secretario de estado ante la Unión Europea; Trump simplemente dijo: lo hizo de una manera, en la cual yo no hubiera podido hacer mejor.

Inmediatamente, los reporteros, le inquirieron acerca de la posible nominación de Marco Rubio para ser el próximo presidente de EE.UU. A lo que reviró el presidente Trump: en primer lugar falta mucho tiempo, me faltan 3 años. Y en segundo lugar, hay otros tiradores, como el vicepresidente J. D. Vance. Ya veremos.

Estamos viviendo tiempos interesantes en este periodo presidencial de Donald Trump, particularmente en América Latina, y no se diga en México. Así que vamos a analizar la posibilidad de que los Republicanos repitan en la presidencia de USA. Y sobre todo, si la filosofía de Trump, tendría continuidad.

USA ya ha puntualizado que su posición político comercial es a favor de los países con democracia, pero, en contra de los regímenes no democráticos, en todas sus variantes. En América, para empezar, ya capturaron al dictador venezolano Maduro y lo tienen en prisión. A Cuba, le están apretando las tuercas, y realmente, la caída del comunismo cubano está próxima. Todo esto, en solamente un año de Trump, como presidente estadounidense.

La cuestión con México, es que Morena busca en este mismo tiempo de vientos Trumpistas, perpetuar un populismo o socialismo de Siglo XXI, completamente trasnochado, en un México que se ha convertido en un Narco Estado. Y este es precisamente el problema: Gobierno infiltrado por los Cárteles, o de los Cárteles infiltrados por el Gobierno. Esto es lo que pone al Partido Oficial Morena; al borde de una acción, tipo la extracción de Maduro.

La presidente Claudia, definitivamente, no es de la simpatía de Trump, y tan es así que: Donald Trump convocó a una cumbre regional estratégica en Miami para el próximo 7 de marzo, exclusivamente con seis mandatarios latinoamericanos: Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), y Nasry Asfura (Honduras).

El encuentro llega después de dos hechos: la caída del gobierno venezolano de Nicolás Maduro tras una operación militar liderada por Washington y la asunción en Honduras de un presidente conservador respaldado por Trump durante la campaña.

El grupo convocado reúne a mandatarios que mantienen afinidad ideológica o cooperación directa con la agenda estadounidense. Así que resulta plenamente comprensible la exclusión de la presidente Claudia de esta Cumbre.

La presidente de México busca ganar tiempo, porque piensa que el vendaval que ha provocado Trump, en contra de los regímenes totalitarios narco terroristas, no puede ir más allá del final de su mandato, que concluye el 20 enero del 2029.

Pero, oh sorpresa, con esto de la postulación adelantada de Marco Rubio o J. D. Vance, el asuntito, puede dar una continuidad republicana en la Presidencia de EE.UU.

La situación actual latinoamericana, pinta para la extinción de los regímenes de “izquierda”, devenidos en dictatoriales Narco Estados. La presidente Claudia ha insistido o mejor dicho ha permanecido inamovible, en su postura de adhesión a dichos gobiernos por simpatía ideológica.

La presidente Claudia no tiene mucho tiempo. En agosto de este año 2026, Colombia tendrá otro presidente, que no será Petro, y que muy factiblemente vaya a ser de derecha. Así que el Bloque de Sao Paulo, se debilita aún más. La presidente Claudia se va quedando sola.

Hay dos renglones con los que la presidente Claudia, piensa que puede contener a Trump. El primero, es en el supuesto ataque al fentanilo, con los shows de Omar García.

Y el segundo, donde piensa dormir al velador, es con la supuesta inocencia de la relación entre los gobernantes y los Narco Terroristas o Crimen Organizado (CO), que son los patrocinadores de todas las campañas del Partido Oficial Morena. El CO, ha patrocinado todas las campañas, incluida la presidencial del 2024.

Definitivamente estos dos renglones, con sus supuestos logros o avances, solamente son para consumo de la población de las dádivas electorales y/o público de las Mañaneras. Trump, no le cree ni un ápice. Tan es así que no le gira invitación a la Cumbre Regional Latinoamericana.

Y por último, si la presidente Claudia pensaba que la pesadilla republicana, que pesa sobre los países totalitarios narco terroristas, al final del periodo presidencial de Trump, se iba acabar; malas noticias, los republicanos van para largo.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

