¿Por qué hay niños con máscara de zorro en libros de la SEP? (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. El surgimiento de la nueva tribu urbana denominada Therian ha llamado la atención de diversos sectores de la población, quienes se encuentran asombrados por los jóvenes que portan máscaras y accesorios que los ayuden a identificarse como un animal.

Bajo esta tendencia, usuarios en redes sociales señalaron que en los libros de texto gratuito de la SEP hay ilustraciones que parecerían ser therian. Pero a continuación te explicamos si existe esta relación.

Los libros en cuestión son de la asignatura Proyectos Comunitarios del tercer grado de primaria, donde en la lección “La vida en movimiento” hay ilustraciones de alumnos con máscaras de lo que parecería un zorro, aunque también se menciona al berrendo sonorense.

La lección que abarca 18 páginas del libro está ilustrada con dibujos de niños que portan una máscara y una cola similar a la de un animal. Las ilustraciones tienen la cuenca de los ojos completamente negra y portan un tipo adorno en la cabeza.

Sin embargo, el proyecto escolar marcado en el libro de tercer grado de primaria, el cual estuvo a cargo de la bióloga Daniela Barbosa da Silva, no tiene nada que ver con los Therian.

El proyecto hace referencia a las diferentes actividades escolares que deben desarrollar los alumnos para identificar y sensibilizarse sobre las formas de desplazamiento de los animales y a los obstáculos que se enfrentan en las diferentes regiones del país.

Aun cuando en la lección estén los dibujos de los niños con sus máscaras de animalitos, no se les pide que utilicen alguna máscara o incluso que la elaboren.

¿Cuál es el origen de la palabra therian?

El término Therian proviene de la teriantropía, estudio de la antropología, que habla acerca la creencia de que uno es al menos parcialmente un animal no humano y explora aspectos psicológicos y de bienestar en personas que se identifican de esta manera, esto de acuerdo con el estudio Teriantropía: el bienestar, esquizotipia y autismo en individuos quienes se identifican como no humanos.

También existen therians de otros tipos que no andan en cuatro patas pese a la dificultad de imitar sus comportamientos, como el nadar o volar.

