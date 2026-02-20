Violento ataque en Asunción Ixtaltepec deja tres personas sin vida (22:06 h)

Edwin Meneses

Asunción Ixtaltepec, Oaxaca 19 de febrero. Una agresión armada registrada la noche de este jueves al interior de una cantina dejó como saldo tres hombres sin vida, generando movilización policiaca y alarma entre habitantes de este municipio del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con información preliminar, sujetos armados ingresaron al establecimiento y realizaron detonaciones contra las víctimas, en lo que autoridades presumen se trató de un ataque directo.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y procedieron a acordonar el área.

En la escena fue localizada una cartulina con un mensaje, lo que forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades, quienes no descartan que el hecho esté vinculado con disputas entre grupos delictivos.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que los tres hombres ya no presentaban signos vitales.

De manera extraoficial trascendió que las víctimas serían hermanos, aunque hasta el momento esta versión no ha sido confirmada oficialmente mientras continúan las diligencias ministeriales correspondientes.

También se dijo que podrían ser identificados con los apodos de “El Leño”, a Otro “Lezama” y uno más “Orla “.

