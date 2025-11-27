Vinculan a proceso a escoltas y a ‘El Licenciado’ por el asesinato de Carlos Manzo (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de noviembre. El juez Luis Fernando Díaz Parra determinó vincular a proceso a Jorge Armando “N” alias “El Licenciado”, uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo. La medida también se aplicó en contra de los siete escoltas que estaban a cargo de la seguridad del exalcalde de Uruapan.

De acuerdo con la información, tras poco más de 18 horas, se dictaminó que había suficientes pruebas para imputar la medida cautelar. Además de la vinculación a proceso, el juez otorgó tres meses de tiempo para llevar a cabo la investigación complementaria del caso.

Foto: Cuartoscuro |

Recordemos que a Jorge Armando “N” alias “El Licenciado” se le acusa por el delito de homicidio calificado. Mientras que a los siete escoltas que estaban a cargo de la seguridad de Carlos Manzo se les señala del delito de homicidio calificado bajo el grado de comisión por omisión.

Durante la audiencia, Jorge Armando “N” dijo que es contratista, con estudios en periodismo y aseguró que no conoce a nadie del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además de que lo detuvieron mientras iba a un partido de futbol con su hijo.

También acusó que durante su detención, los uniformados lo golpearon y lo amenazaron con hacerle daño a su familia. Recordemos que el pasado 19 de noviembre, Omar García Harfuch anunció su detención, vinculándolo como presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El caso del asesinato del alcalde de Uruapan provocó mucha controversia y conmoción entre la población de este municipio de Michoacán. Tras el crimen, los habitantes, así como su esposa, exigieron a las autoridades que se hiciera justicia por la muerte del edil.

Durante toda la audiencia, se desahogaron varias pruebas respecto al caso, así como la declaratoria de varios testimoniales. Se espera que durante la investigación complementaria se puedan mostrar nuevas evidencias sobre los hechos del pasado 1 de noviembre.