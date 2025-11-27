Tras asaltar a urbanero y huir en mototaxi detienen a responsables (12:03 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de noviembre. Tras asaltar esta mañana a un conductor del transporte urbano en la 1ra. Etapa del Infonavit Primero de Mayo elementos de la Policía Municipal detuvieron a los responsables.

La aprehensión de los asaltantes y el aseguramiento de la unidad se dio sobre la calle Girasoles de la colonia Jardín en la zona norte de la capital oaxaqueña.

Los elementos policíacos detuvieron a dos masculinos, sin embargo, en el video que circuló en redes se observó a una pareja cometer el delito tras agredir al urbanero para despojarlo de la cuenta del día.

Luego de cometer su fechoría ambas personas huyeron a bordo de un mototaxi cuyo conductor los estaba esperando para salir despavoridos del lugar.

Por su parte, La Fiscalía General de Justicia informó que el Mando de Coordinación de Seguridad Metropolitana, detuvo a dos hombres identificados como U.Y.L.M., “El Tiburón”, y F.G.H.C., “El Pitufo”, señalados por su presunta participación en un asalto con violencia cometido en la Primera Etapa de la capital.

La acción policial derivó de una noticia criminal difundida mediante un video en redes sociales, en el que se observa a un grupo de personas abordando un mototaxi tras aparentemente cometer un acto delictivo.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició la carpeta de investigación correspondiente para fortalecer la teoría del caso contra las dos personas detenidas.

Tras recibir el reporte de los hechos, elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez implementaron un operativo que permitió la detención de U.Y.L.M., alias “El Tiburón”, y F.G.H.C., alias “El Pitufo”, quienes posteriormente fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Cabe mencionar que una mujer también señalada por su presunta participación en este asalto armado permanece prófuga de la justicia; sin embargo, autoridades confirman que su ubicación está avanzada y su detención es inminente.

