Reacción inmediata permite la captura de dos implicados en asalto en mototaxi en la Primera Etapa (13:20 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 27 de noviembre. La Secretaría de Seguridad Vecinal del Municipio de Oaxaca de Juárez informa que, gracias a una reacción inmediata y a la coordinación operativa con el Mando de Seguridad Metropolitana, se logró la detención de dos personas presuntamente relacionadas con el asalto registrado en un mototaxi en la zona de la

Primera Etapa de la ciudad.

La intervención policial se activó tras la difusión en redes sociales de un video donde se observa a varios individuos abordando un mototaxi después de, aparentemente, cometer un acto delictivo. Con esta información, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo puntual y de búsqueda en campo, que permitió la ubicación y aseguramiento de los dos sujetos identificados como U.Y.L.M., alias “El Tiburón”, y F.G.H.C., alias “El Pitufo”.

Ambas personas fueron presentadas de inmediato ante el agente del Ministerio Público correspondiente, con el objetivo de que se defina su situación jurídica y se integren los elementos necesarios en la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado

de Oaxaca.

Con ello, se reafirma que en Oaxaca de Juárez no hay espacio para la impunidad.

La Secretaría de Seguridad Vecinal reitera su compromiso de actuar con prontitud, eficacia y firmeza ante todo hecho que ponga en riesgo la tranquilidad de las vecinas y vecinos, así como de fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar resultados reales en materia de seguridad.

Seguiremos trabajando con profesionalismo y cercanía para mantener un municipio seguro, en orden y con operativos que respondan de inmediato a cualquier situación que busque alterar la

paz pública.

