Vecinos de San Martín Mexicapam exigen a Soapa atención, bloquean la calle de Crespo (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. Vecinos de la colonia Casa Blanca de la agencia municipal de San Martín Mexicapam exigen al director de los Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapa) Omar Pérez Benítez atención a sus demandas.

Los inconformes piden la solución a los problemas del drenaje y agua potable calles de la colonia.

Entre otras demandas exigen la rehabilitación del pozo de visita de la avenida Juventino Rosas, así como el desazolve de los pozos de visita que con la temporada de lluvia se han tapado afectando e inundando a decenas de viviendas.

Además, la reparación de la red de agua potable de la colonia Casa Blanca de esa demarcación

