Concanaco galardona a mujeres empresarias de Huajuapan en Congreso (10:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 29 de septiembre. Dos mujeres huajuapeñas fueron reconocidas por parte de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) en el marco del Tercer Congreso Internacional de Mujeres y Líderes Empresariales.

El presidente de la Canaco- Servytur Huajuapan, Rene Arias Cruz, indicó que el congreso se realizó los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2025, en las instalaciones de CONCANACO SERVYTUR y el Teatro Bicentenario, en León, Guanajuato.

Refirió que propusieron a la doctora Brenda Carbajal y la empresaria Socorro Salgado González, quienes representan a dos empresas de Huajuapan, mismas que fueron acreedoras al reconocimiento “Rompiendo el techo de cristal”.

Detalló que se entregaron más de 60 reconocimientos a nivel nacional, siendo la doctora quien recibió la presea en la categoría de Impacto Social Empresarial, y otra integrante de la Canaco Huajuapan, en la categoría de Legado Empresarial.

“Por segunda ocasión, fuimos favorecidos con dos empresas de Huajuapan. En este caso Citi Cáncer de Huajuapan de León, de la doctora Brenda Carbajal, y la señora Socorro González, de Tosta Mix; fueron propuestas por el consejo de la Cámara de aquí de Huajuapan. La señora por el gran triunfo que ha tenido en corto tiempo, y por los empleos que genera en la localidad, y porque es una empresa que se ha levantado en muy poco tiempo. La doctora Brenda Carbajal, nos ha otorgado consultas médicas con la carrera rosa, para promover el cáncer de seno”, apuntó.

Arias Cruz agregó que, en representación de Socorro Salgado González, recibió el reconocimiento su esposo, Oliverio Rojas, socio también de la Canaco- Servytur Huajuapan.

Recordó que el acto fue encabezado por el presidente Nacional del organismo, Octavio de la Torre de Stéffano, quien hizo tambien entrega de los reconocimientos a las dos mujeres mixtecas.

Dijo que durante el congreso hubo ponencias magistrales, entre ellas, las de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; la periodista Bárbara Anderson y la comunicadora Paola Rojas.

