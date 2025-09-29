Anderson Bautiza López es electo como presidente municipal de San Juan Mixtepec (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 29 de septiembre. El día de ayer se realizó la elección municipal de San Juan Mixtepec, en donde resultó electo como presidente Anderson Bautista López, para la próxima administración municipal 2026-2028.

La elección mediante el Sistema Normativo Interno, se realizó en tranquilidad y el personal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), fue quien dio a conocer los resultados, luego del conteo de las 13 casillas que se instalaron, en dicho municipio mixteco.

La planilla ganadora fue la amarilla que obtuvo 876 votos, la cual es encabezada por Anderson Bautista López, quien expresó sentirse contento al contar con el respaldo de los habitantes.

“Yo creo que la gente salió a elegir a un gobierno, yo diría progresista, porque hay que ir hacia el frente, porque mi Mixtepec merece un buen gobierno, me siento muy contento, agradezco mucho a mi base, equipo, a nuestros coordinadores que nos han echado la mano, en tiempo completo. Sobre todo, a mi comunidad que me han respaldado al 100 por ciento, yo les agradezco mucho, que Dios me los cuide a todos y vamos ir hacia enfrente”, indicó.

Adelantó que el proyecto que tienen buscarán hacerlo realidad, porque todos los habitantes merecen mejor infraestructura, oportunidades de trabajo y tranquilidad.

El munícipe electo reconoció la inversión que hace el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la carretera de San Juan Mixtepec a Santiago Juxtlahuaca, pero que merece más, al ser uno de los municipios más grandes de la Mixteca.

“El 80 por ciento de la gente migrante anda en el extranjero, me da gusto que nos están respaldando, vamos a trabajar con ellos. Anderson es una persona sencilla y noble, pero que tiene capacidad formidable para llevar el municipio hacia adelante”, sostuvo.

Dijo que al asumir el cargo de presidente municipal contempla con los demás regidores, empezar a tocar puertas con el Gobierno de México y Gobierno del Estado de Oaxaca, para impulsar la lengua, cultura y gastronomía de San Juan Mixtepec.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir