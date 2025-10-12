Un día como hoy 12 de octubre… (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre.

Santoral: Pilar

Descubrimiento de América

Día de la Raza

Día Mundial de la Artritis Reumatoide

Dia de los Tíos (Segundo Domingo)

1492 A las dos de la madrugada el marinero Rodrigo de Triana grita “¡Tierra!” desde la carabela “La Pinta”. Se acaba de descubrir el Nuevo Mundo. Cristóbal Colón, navegante genovés, llega a la isla Guanahaní (Bahamas).

1519 Tropas de Hernán Cortes salen de Tlaxcala hacia Cholula, donde asesinarán cruelmente a sus pobladores.

1524 Hernán Cortés parte hacia Las Hibueras, hoy Honduras. Deja al frente del gobierno de la Nueva España al licenciado Alfonso de Suazo y a los oficiales Rodrigo de Albornoz y Alfonso de Estrada. En su viaje lo acompañan los frailes franciscanos Juan de Tecto y Juan de Aora, La Malinche, Bernal Díaz del Castillo y, en calidad de prisioneros, Cuauhtémoc, señor de Tenochtitlán, Coanacoch, señor de Texcoco, y Tetlepanquétzal, señor de Tlacopan

1709 En México, tras una votación democrática, en la población de Santa Eulalia, el gobernador Antonio de Deza y Ulloa dicta el decreto que establece la fundación de la ciudad de Chihuahua.

1752 Nace Félix María Serafín de Samaniego y Zabala. Escritor y fabulista español.

1794 Nace en Guanajuato, José María Luis Mora, clérigo y estadista.

1824 El presidente Guadalupe Victoria expide la primera ley de colonización para fomentar una mejor distribución de la población del país, que en ese momento sumaba seis y medio millones de habitantes.

1871 En México, a falta de mayoría, el Congreso declara presidente a Benito Juárez. En respuesta, el general Porfirio Díaz se subleva con el Plan de la Noria.

1891 Nace Edith Stein en la ciudad de Breslau (Imperio Alemán, actual Wroclav en Polonia), filósofa, mística, religiosa carmelita, mártir y santa alemana de origen judío.(Santa Teresa Benedicta de la Cruz).

1916 En México se funda el Club de Fut Bol “América”.

1924 Muere Anatole France, novelista, ensayista y escritor francés, Premio Nobel de Literatura en 1921. Considerado frecuentemente como el mejor escritor francés de finales del siglo XIX.

1931 En Río de Janeiro (Brasil) se inaugura el Cristo Redentor. La piedra fundamental se colocó el 4 de abril de 1922 y la construcción demandó una compleja ingeniería para erigir la mole de hormigón de 1.000 toneladas y 38 metros de altura situada en la cima del cerro Corcovado que se eleva a 809 metros sobre el nivel del mar.

1935 Nace Luciano Pavarotti Venturi, famoso tenor de ópera italiano y considerado uno de los mejores cantantes de todos los tiempos.

1964 La extinta Unión Soviética pone el Vosjod 1 en órbita terrestre. Es la primera nave con tripulación de varias personas y el primer vuelo sin trajes espaciales.

1968 Se inauguran los XIX Juegos Olímpicos, en la Ciudad de México.

1976 Inauguran en México la Basílica de Guadalupe, construida por el Arq. Ramírez Vazquez.

1987 Muere el médico Gustavo Baz Prada, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1938 a 1940 y gobernador del Estado de México de 1957 a 1963.

1987 Se inaugura el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México.

1997 En accidente aéreo fallece a los 53 años el cantante country, compositor, músico y actor estadounidense Henry John Deutschendorf, Jr., conocido como John Denver.

1999 Se calcula que en esta fecha nace el habitante 6.000 millones de la Tierra.

2002 Muere el destacado compositor, trombonista y director de orquesta estadounidense Joseph Raymond Conniff, más conocido como “Ray Conniff”.

2012 Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat visitan México para promover su gira “Dos pájaros contraatacan”, en el Auditorio Nacional.

2013 Lanzamiento mundial de Pokémon X y Pokémon Y, nuevos videojuegos de la saga Pokémon para Nintendo 3DS y 2DS.

