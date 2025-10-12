Captan a Katy Perry y a Justin Trudeau ‘noviando’ en la playa (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau es blanco de la farándula internacional, puesto que se le vio sin camisa y besando a la cantante estadounidense Katy Perry en su yate.

Luego de que el diario británico Daily Mail publicara unas fotografías del ex funcionario canadiense y la artista besándose en un yate cerca de las costas de Santa Bárbara, California, ambos resultaron señalados por los usuarios en redes sociales y arremetieron principalmente contra Trudeau.

Los comentarios critican duramente al ex ministro de Canadá, asegurando que tras su noviazgo con la cantante, está dejando de ver a sus hijos por pasar la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos.

“¿Qué clase de persona es @JustinTrudeau? No es sincero ni con su esposa ni con sus hijos; debería irse del país (Canadá) que dejó en la ruina”, señaló uno de los usuariosen la red social X.

Trudeau se ha mantenido lejos de la política desde que dejó su cargo como ministro y desde 2023, anunció la separación con su esposa Sophie Grégoire con quien se casó en 2005 y tuvo tres hijos; Xavier, de 18 años, Hadrien, de 11 y Ella-Grace, de 16 años.

Por su parte, la cantante Katy Perry tiene una hija de 5 años llamada Daisy Dove Bloom que tuvo con el actor Orlando Bloom.

Finalmente, tanto Justin Trudeau como Katy Perry, mantienen en privado su relación en sus redes sociales y desde que se les vió por primera vez a mediados de julio en el restaurante Le Violon, son blanco de críticas por parte de la farándula.