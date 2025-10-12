Muestran Calenda Cultural y Guelaguetza Ñuu Savi grandeza de la mixteca oaxaqueña (10:00 h)

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 12 de octubre. Con una vibrante muestra de música, danza y tradiciones, miles de personas disfrutaron de la Guelaguetza Ñuu Savi en este municipio mixteco, donde nueve delegaciones compartieron el orgullo y riqueza cultural de sus comunidades.

La celebración de hermandad inició con la Calenda Cultural, en un contingente encabezado por: la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), Saymi Pineda Velasco; la secretaria de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, Juana Hernández López; y la representante de la Diosa Centéotl 2025, Patricia Casiano Zaragoza.

Durante el evento, Pineda Velasco destacó que el Gobernador Salomón Jara Cruz ha impulsado las Guelaguetzas regionales como una estrategia para promover el turismo, economía local y el reconocimiento de las culturas originarias.

Personas locales y visitantes nacionales e internacionales disfrutaron de las presentaciones de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco con sus sones y jarabes; Santiago Juxtlahuaca con su Danza de los Rubios; y San Juan Copala, que mostró con orgullo sus raíces triquis.

Además de la riqueza cultural de Teotongo y Tamazulápam del Progreso; así como San Sebastián Tecomaxtlahuaca y la anfitriona Huajuapan de León con su inigualable Jarabe Mixteco.

Desde la región de la Costa, San Pedro Pochutla contagió de alegría con sus bailes tradicionales, sones y chilenas; mientras que Putla Villa de Guerrero presentó su característico Carnaval Putleco.

