Un día como hoy… (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de febrero.

Santoral: Josefina

Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas

1517 Zarpa del puerto de Ajaruco, Cuba la primera expedición a las costas mexicanas al mando del capitán Francisco Hernández de Córdoba.

1587 Maria Estuardo, denominada popularmente como “la reina de los escoceses”, fue decapitada bajo la sospecha de haber participado en el “complot de Babington” para matar a Isabel I de Inglaterra.

1624 El indio Cuajuco, con toda su tribu “guachichi” ataca la ciudad de Monterrey, en un intento por combatir a los españoles.

1815 El congreso de Viena (Austria) aprueba una orden de rango internacional por la que queda fuera de la ley el comercio de esclavos bajo cualquier forma.

1828 Nace Julio Verne, escritor francés, considerado junto a H. G. Wells, fundadores de la literatura de ciencia ficción. Entre sus libros más populares figuran “Viaje al centro de la tierra”, “De la tierra a la luna”, “Veinte mil leguas de viaje submarino”, “La isla misteriosa” y “La vuelta al mundo en ochenta días”.

1834 Nace el químico ruso Dimitry Ivanovich Mendeleyev, autor de la tabla periódica de los elementos.

1847 Las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general Winfield Scott llegan al puerto de Veracruz.

1857 Se jura la Constitución de 1857 por los diputados al Congreso y por el Presidente Ignacio Comonfort.

1864 Nace Luis G. Urbina, escritor y poeta mexicano. Figura entre los grandes poetas mexicanos por su alta calidad estética, plena de madurez, en la transición entre el romanticismo y el modernismo.

1875 Nace el compositor mexicano Abundio Martínez, “El genio de Huichapan”.

1908 Muere en la ciudad de México, Ángel de Campo, “Micrós”, notable literato, periodista, cuentista, poeta, cronista y novelista de abundante producción en todos los géneros.

1910 El empresario y editor estadounidense William D. Boyce fundó los famosos “Boys Scouts”. Se trata de un movimiento ideológico que busca educar a niños y jóvenes a través de un método inspirado en la vida militar y el aire libre.

1915 Muere el educador nuevoleones, Pablo Livas, en la ciudad norteamericana de Laredo, Texas.

1924 EEUU: Se emplea por primera vez la cámara de gas con un condenado a muerte.

1925 Nace el actor estadounidense Jack Lemmon.

1926 Se crean los Estudios Walt Disney.

1931 Nace el actor de cine James Dean (James Byron Dean).

1941 Nace la actriz Kitty de Hoyos, quien, con Ana Luisa Peluffo, es una de las primeras mexicanas en desnudarse en la pantalla grande.

1949 Nace la actriz mexicana Florinda Meza. Destaca por ser la estrella femenina de las exitosas series de televisión “El Chavo del Ocho” y “El Chapulín Colorado”, en las que también da a conocer sus dotes como escritora. Se casa con del productor Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.

1969 Muere el grabador mexicano Leopoldo Méndez, premio Nacional de Grabado en 1946 y miembro fundador de la Academia de Artes de México.

1969 En Villa de Allende, Chihuahua (México), cae un fragmento de meteorito cuya edad se estima en 4.5 billones de años.

1971 Primer día de contratación del nuevo mercado electrónico de acciones, conocido como NASDAQ.

1974 Tras pasar 85 días en el espacio a bordo de la estación espacial Skylab, orbitando nuestro planeta a una altura de unos 440 kilómetros, y batir un récord de permanencia, los astronautas americanos Edward Gibson, Gerald Carr y William Pogue, regresan a la Tierra demostrando así que los seres humanos pueden vivir en el espacio durante períodos prolongados de tiempo, aunque la ausencia de gravedad produce infinidad de trastornos en el organismo que habrá que aprender a solventar.

1994 Muere la cantante mexicana Amparo Ochoa.

1999 Muere la escritora y filósofa Iris Murdoch. Su primera novela, “Bajo la red”, es considerada una de las mejores novelas del siglo XX.

2010 Muere la historiadora, escritora y traductora mexicana Esther Seligson, fundadora y catedrática del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, así como una de las más destacadas mujeres poetas del país.

2011 Muere el músico y pedagogo mexicano Enrique Jaso, el único solista mexicano que ha logrado esa posición en el grupo coral Niños Cantores de Viena.

2016 Muere el sonero mexicano Luis Ángel Silva, más conocido como “Melón”.

2017 La Cámara de los Comunes británica aprueba la salida del Reino Unido de la Unión Europea, comúnmente abreviada como “Brexit”.

