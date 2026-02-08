El 8 de marzo la 7ª carrera del Barrio de Esquipulas en Huajuapan de León (11:30 h)

2026/02/08  De Redacción ADN
0


Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 8 de febrero. Con tres categorías de competencia y dos distancias a recorrer, una de 6 y otra de 16 kilómetros, el domingo 8 de marzo a partir de las 7:30 de la mañana frente a los cinemas Henry, se llevará a cabo la séptima carrera atlética Barrio de Esquipulas en Huajuapan de León, la justa pedestre entregará premiación en efectivo a los tres primeros lugares.

Para los corredores interesados en formar parte de la actividad deportiva, se pueden inscribir en la calle Allende #57 en el Barrio de Esquipulas, o bien marcando al teléfono 953 536 25 80. Se les recuerda a los atletas, que la carrera tendrá un cupo limitado a 300 folios.

Las categorías de participación en la distancia de 6 kilómetros son libre varonil y femenil (19 a 59 años), así como juvenil varonil y femenil (hasta 18 años), y veteranos plus varonil y femenil (60 años). En cuanto a la premiación, el primer lugar recibirá $700 pesos, al segundo le corresponden $600 pesos, mientras que el tercer sitio se llevará $500 pesos.

En la distancia de 16 kilómetros, la premiación para los ganadores de primer lugar es de $1,400 pesos, para el segundo puesto se contemplan $1,100 pesos, mientras que el tercer sitio obtiene $900 pesos. Las categorías de competencia son: libre varonil y femenil (19 a 39 años), máster varonil y femenil (40 a 49 años) y veteranos varonil y femenil (50 a 59 años).

De igual forma se contempla entregar el premio de montaña, los organizadores indicaron que el kit de corredor tiene un costo de $120 pesos, e incluye número, medalla, hidratación en ruta y meta, así como mesa de recuperación. Con relación a la entrega de números, se realizará el sábado 7 de marzo, en un horario de 14:00 a 19:00 horas en la Panadería Nancy, en tanto para foráneos se efectuará el día de la carrera de 6:30 a 7:15 horas, mayores informes en la página de Facebook Carrera atlética barrio de Esquipulas.

Deportes Principal Regiones









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • tandas mujer primavera

  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Un día como hoy... (11:30 h)

 Oaxaca de Juárez, 8 de febrero. Santoral: Josefina Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas 1517...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: