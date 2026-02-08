El 8 de marzo la 7ª carrera del Barrio de Esquipulas en Huajuapan de León (11:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 8 de febrero. Con tres categorías de competencia y dos distancias a recorrer, una de 6 y otra de 16 kilómetros, el domingo 8 de marzo a partir de las 7:30 de la mañana frente a los cinemas Henry, se llevará a cabo la séptima carrera atlética Barrio de Esquipulas en Huajuapan de León, la justa pedestre entregará premiación en efectivo a los tres primeros lugares.

Para los corredores interesados en formar parte de la actividad deportiva, se pueden inscribir en la calle Allende #57 en el Barrio de Esquipulas, o bien marcando al teléfono 953 536 25 80. Se les recuerda a los atletas, que la carrera tendrá un cupo limitado a 300 folios.

Las categorías de participación en la distancia de 6 kilómetros son libre varonil y femenil (19 a 59 años), así como juvenil varonil y femenil (hasta 18 años), y veteranos plus varonil y femenil (60 años). En cuanto a la premiación, el primer lugar recibirá $700 pesos, al segundo le corresponden $600 pesos, mientras que el tercer sitio se llevará $500 pesos.

En la distancia de 16 kilómetros, la premiación para los ganadores de primer lugar es de $1,400 pesos, para el segundo puesto se contemplan $1,100 pesos, mientras que el tercer sitio obtiene $900 pesos. Las categorías de competencia son: libre varonil y femenil (19 a 39 años), máster varonil y femenil (40 a 49 años) y veteranos varonil y femenil (50 a 59 años).

De igual forma se contempla entregar el premio de montaña, los organizadores indicaron que el kit de corredor tiene un costo de $120 pesos, e incluye número, medalla, hidratación en ruta y meta, así como mesa de recuperación. Con relación a la entrega de números, se realizará el sábado 7 de marzo, en un horario de 14:00 a 19:00 horas en la Panadería Nancy, en tanto para foráneos se efectuará el día de la carrera de 6:30 a 7:15 horas, mayores informes en la página de Facebook Carrera atlética barrio de Esquipulas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir