Inaugura Salomón Jara pozo profundo de agua potable con lo que aumenta suministro para la Zona Metropolitana de Oaxaca (11:00 h)

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 8 de febrero. Con el firme compromiso de garantizar el derecho humano al agua potable, el Gobernador Salomón Jara Cruz inauguró el pozo profundo de agua potable Juquilita número 1, ubicado en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

El Mandatario estatal afirmó que esta infraestructura contribuye a la solución de la problemática de la escasez provocada por el crecimiento poblacional, el cambio climatológico, sequía, contaminación y la pérdida de manantiales; que se agravó por el abandono de los gobiernos del pasado.

“Estamos atendiendo una de las más sensibles demandas de la ciudad de Oaxaca y su zona metropolitana, con un suministro de 39 litros por segundo, este pozo va a seguir sumando para que más familias tengan bienestar”, expresó.

Jara Cruz recordó que, al inicio de su administración, se contaba con un abasto de 195 litros por segundo, y que gracias a la perforación y rehabilitación de múltiples pozos, actualmente se ha superado la cifra de 700 litros por segundo.

El pozo, que tiene una profundidad de 100 metros, está equipado con una bomba de 75 caballos de fuerza, con múltiples descargas de seis pulgadas de diámetro, tubería de 12 pulgadas, así como, instalación eléctrica y una mampara de control; que son elementos fundamentales para asegurar un funcionamiento óptimo y continuo del sistema.

En su intervención, el director general de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí López Hernández subrayó que el acceso al agua no es un privilegio, sino un derecho que debe garantizarse con responsabilidad y sensibilidad social.

“Esta obra es una muestra clara de que cuando hay voluntad política, planeación técnica y cercanía con el pueblo, los resultados llegan”, expresó.

El funcionario informó que, después de 27 años, el Gobierno de Oaxaca adquirió un equipo Vactor modelo 2025, con capacidad de 3.5 yardas cúbicas, el cual permitirá efectuar labores de mantenimiento y saneamiento, en beneficio de diversas regiones del estado.

