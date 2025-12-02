Trump insiste en que los ataques en Venezuela comenzarán “muy pronto” (15:30 h)

2025/12/02  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 2 de diciembre de 2025 en que “muy pronto” comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio de Venezuela, tras el operativo contra supuestas narcolanchas en el Caribe.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Noticia en desarrollo…

Información de López-Dóriga Digital

