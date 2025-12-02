Aspirantes a la FGR: son 5 hombres y 5 mujeres semifinalistas para convertirse en el nuevo Fiscal; destaca Ernestina Godoy (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 d diciembre. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República avaló la lista de 10 semifinalistas que continúan en el proceso para dirigir la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Entre las personas seleccionadas destaca Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la institución.

La relación será enviada en las próximas horas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien integrará una terna que regresará a la Cámara Alta para la votación definitiva.

¿Quiénes son los 10 semifinalistas para la FGR?

Un total de 43 personas se registraron para competir por la titularidad de la Fiscalía. Tras el análisis de perfiles, la Jucopo redujo la lista a cinco mujeres y cinco hombres:

Mujeres:

Ernestina Godoy Ramos

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Mirna Lucía Grande Hernández

Sandra Luz González Mogollón

Hombres:

Alfredo Barrera Flores

David Borja Padilla

Hamlet García Almaguer

Luis Manuel Pérez de Acha

Miguel Nava Alvarado

El pleno del Senado deberá aprobar este listado por mayoría calificada antes de que sea enviado al Poder Ejecutivo.

El papel de Claudia Sheinbaum en el proceso

Una vez que el Senado confirme la lista, la presidenta Sheinbaum tendrá la responsabilidad de integrar una terna con tres aspirantes. Esa propuesta volverá a la Cámara Alta, que elegirá a quien encabezará la FGR durante un periodo de nueve años.

La mandataria destacó la necesidad de fortalecer la relación institucional con la futura persona titular de la Fiscalía. Aseguró que la selección debe conducir a una etapa de mayor coordinación para garantizar seguridad y justicia en el país.

La renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR

Alejandro Gertz Manero asumió el cargo en enero de 2019, con un periodo programado para concluir en enero de 2028. Sin embargo, presentó su renuncia el 27 de noviembre, luego de aceptar una propuesta del gobierno federal para representar a México en un “país amigo”.

La presidenta Sheinbaum confirmó que la salida del fiscal se dio mediante un acuerdo. “Se cumplió un periodo y se inicia otro”, afirmó durante su conferencia matutina. Agregó que ambos acordaron la transición y reconoció el trabajo de Gertz Manero al frente de la institución.

Sheinbaum explica cómo se dio la salida del fiscal

Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que no existió resistencia de Gertz Manero para dejar el cargo. “Lo acordamos conjuntamente. Mi respeto y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero”, declaró. También explicó que aceptó el ofrecimiento de ser enviado a una embajada, cuya sede se anunciará cuando se completen los procedimientos diplomáticos.

Cuando se le preguntó si hubo oposición por parte del fiscal, Sheinbaum reiteró: “Él acepta irse a una embajada e inicia una nueva etapa”.

Ernestina Godoy permanece al frente de la FGR mientras avanza el proceso

Mientras se define a la nueva persona titular, Ernestina Godoy, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, continúa como encargada de despacho de la Fiscalía. La presidenta pidió esperar a que el Senado complete el proceso de selección para avanzar hacia la nueva etapa institucional.

Ejecentral

