Programas sociales dan $18,500 a familias y desatan crisis: miles ya no quieren trabajar (16:00 h)

Si creías que los programas sociales solo buscaban ayudar a quienes más lo necesitan, la realidad que es mucho más grave: cada vez más familias reciben hasta 18 mil 500 pesos mensuales sin necesidad de emplearse… y eso ya desató una crisis silenciosa en México en la que miles de jóvenes ya no quieren trabajar.

Lo más alarmante es que hasta la mitad de los integrantes de algunos hogares del país ya dejó de buscar empleo formal, porque el dinero de los apoyos del gobierno llega puntualmente sin ningún esfuerzo, reveló la firma global especializada en recursos humanos ManpowerGroup.

El director dicha firma para México, Alberto Alesi, informó a Publimetro que los apoyos sociales se convirtieron en una fuente segura de ingresos para familias mexicanas tradicionales de cuatro o cinco integrantes, que les entregan hasta más de dos salarios mínimos mensuales.

“Una una familia mexicana puede percibir entre 16 mil y 18 mil 500 pesos mensuales por concepto de programas sociales”, como son las pensiones para adultos mayores, becas escolares para jóvenes y apoyo a madres solteras, entre otros.

“Eso hace que a lo mejor uno o dos integrantes digan: para qué voy a trabajar si están las ayudas sociales”, apuntó Alberto Alesi durante una conferencia de prensa de Fin de Año, en la que Manpower ofreció un balance sobre panorama laboral en México al cierre de 2025.

Apoyos sociales agravan la informalidad

La presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, Mónica Flores, señaló que la estructura tradicional de las “familias extendidas” amplifica el efecto de los apoyos sociales y su impacto en las personas que ya no buscan trabajo, que –además–prefieren engrosar las filas del la economía informal.

“Si sumas lo que reciben los abuelos por edad, los jóvenes por becas y las mujeres mayores de 60 años, fácilmente se alcanza un monto desde 15 mil a 18 mil 500 pesos; ya vives razonablemente bien.

“Para que me meto a una empresa donde tengo que trabajar ocho horas; mejor saco mi tiendita y trabajo tres o cuatro horas cuando tenga ganas o cuando pueda y la voy llevando”, para los gastos básicos.

La directiva indicó que los efectos los programas sociales sobre el mercado laboral, antes referidos, se pueden evitar o resolver, si el mercado laboral más flexible sin tantos costos para las empresas, incentivos fiscales y simplificación de tramites tanto en el IMSS como el SAT, que permitan contratar a un mayor número de personas.

