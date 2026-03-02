Transforma Salomón Jara Zona Metropolitana de Oaxaca con mayor infraestructura en vivienda, agua, seguridad y vialidad (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. El Gobernador Salomón Jara Cruz brinda bienestar a las familias oaxaqueñas; a través de viviendas, seguridad, transporte público digno y seguro, abastecimiento de agua potable y el impulso de la infraestructura de la Zona Metropolitana de Oaxaca.

El Mandatario estatal expuso las principales acciones que se han entregado en los últimos días, como las primeras 32 casas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, en San Jacinto Amilpas, en un predio donado por el Gobierno del Estado y que arrancó obras de urbanización para mejorar servicios básicos a favor de más de 16 mil habitantes.

También, la rehabilitación con concreto hidráulico de 5 kilómetros al antiguo camino a Monte Albán, con una inversión de 43.77 millones de pesos a favor de más de 340 mil habitantes, cuyos trabajos se enlazan con los realizados en la calzada Valerio Trujano con pavimentación, drenaje, agua e iluminación, para fortalecer la ruta que va del Centro de la ciudad a la zona arqueológica de manera ágil y segura.

Como parte del programa Oaxaca Segura, se inauguró la primera etapa del mejoramiento de 242 calles de Senderos Seguros, así como la construcción de techados en canchas de usos múltiples en la Zona Metropolitana, como parte del rescate de espacios para reducir los lugares de riesgos.

Jara Cruz destacó que el Transporte Colectivo Metropolitano Binni Bus brindará servicio gratuito a las personas con discapacidad y su acompañante, como parte de una atención respetuosa, digna e incluyente que brinda su administración.

Se agregan las nuevas: RC-13 “Yuku Tay”, que enlaza al Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), a favor de 4 mil 300 personas usuarias.

Así como RA-13 “Waxin”, que enlaza la terminal Yuroo Parque del Amor “Ladxidó” con la agencia de policía San Luis Beltrán de Oaxaca de Juárez. Su recorrido cuenta con 55 paradas autorizadas, de las cuales 27 son de ida y 28 de regreso. Durante febrero de 2026 este sistema operó con 22 rutas en funcionamiento, con una movilidad de un millón 194 mil 482 personas usuarias.

Agua y saneamiento para una mejor calidad de vida

Se anunció que a través de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien) se cuenta con un pozo para la dotación del líquido en las nuevas viviendas de San Jacinto Amilpas. Actualmente existen ocho pozos nuevos para fortalecer la red en la Zona Metropolitana de Oaxaca.

Se rehabilita el sistema de drenaje sanitario en Reyes Etla, a favor de 2 mil 367 habitantes, con una inversión de más de 5 millones 868 mil pesos, para el cuidado de la salud de la ciudadanía.

Además, a través del programa “Agua para Todas y Todos, se entregaron este fin de semana 2 mil 400 tinacos en diversas agencias y colonias de la Zona Metropolitana de Oaxaca, a favor del mismo número de familias.

