Presenta Tania Caballero Navarro reforma para fortalecer el acceso a la información y el buen gobierno en el Poder Legislativo (14:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 2 de marzo. La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVI Legislatura, diputada Tania Caballero Navarro, presentó una reforma en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, con el objetivo de armonizar el marco normativo interno del Poder Legislativo con el nuevo esquema constitucional y legal vigente en estas materias.

La propuesta legislativa plantea adecuar la normatividad del Poder Legislativo ante la extinción del órgano garante estatal y la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública con Sentido Social y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En este contexto, se establece que el Órgano Interno de Control (OIC) del Congreso del Estado fungirá como Autoridad Garante en el ámbito del Poder Legislativo, dotándolo de atribuciones específicas para garantizar el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la protección de datos personales y el buen gobierno.

En su exposición de motivos, la legisladora explicó que la reforma responde al nuevo sistema constitucional derivado de las modificaciones federales y estatales publicadas entre 2024 y 2025, las cuales redefinieron el esquema de autoridades garantes en el país y en Oaxaca.

En consecuencia, se propone actualizar conceptos, sustituir la denominación de “Órgano Garante” por “Autoridad Garante” y precisar las competencias del OIC, evitando duplicidades y garantizando certeza jurídica en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, se contempla la exclusión expresa del OIC en la integración del Comité de Transparencia, a fin de salvaguardar la imparcialidad y prevenir posibles conflictos de interés en su carácter de Autoridad Garante.

También se redefinen atribuciones de la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que genere de manera exclusiva la información relativa al desempeño legislativo, y se adecuan las facultades de la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Congreso Abierto, conforme al principio de especialidad previsto en la legislación general y estatal.

De igual forma, se propone derogar disposiciones reglamentarias que resultan innecesarias al estar ya previstas en leyes generales y estatales, así como establecer de manera detallada las atribuciones de la Autoridad Garante, entre ellas conocer y resolver recursos de revisión, imponer medidas de apremio, promover la cultura de la transparencia, garantizar accesibilidad para grupos de atención prioritaria y fomentar la apertura institucional con base en principios de parlamento abierto.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento Interior del Congreso del Estado fue turnada a la Comisión Permanente de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

