Fiscalía de Oaxaca y Mando Metropolitano detienen a dos por corrupción de menores y clausuran bares en los Valles Centrales (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a dos personas por su probable responsabilidad en el delito de corrupción de menores, como resultado de un operativo nocturno interinstitucional realizado en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas en la Zona Metropolitana de la región de Valles Centrales.

La intervención se efectuó en coordinación con la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, Agencia Estatal de Investigaciones, Policía Estatal, Policía Vial Estatal e Inspectores Municipales de Oaxaca de Juárez, como parte de las acciones permanentes de supervisión y prevención del delito coordinadas a través del Mando Metropolitano.

Durante el despliegue, en un establecimiento ubicado en la zona de Riveras del Río Atoyac, identificado como “Dembow”, también conocido como “El Nido”, identificaron al menos nueve adolescentes -menores de edad- quienes estaban al interior del lugar.

Ocho de ellos fueron entregados a sus padres o tutores legales por la Fiscalía de Oaxaca, mientras que una adolescente de 16 años, fue trasladada a Servicios Periciales para su certificación médica, donde se determinó que presentaba aliento alcohólico en primer grado.

Derivado de estos hechos, se procedió a la detención de dos personas identificadas con las iniciales A.C.J. -hombre- y V.M.C. -mujer- , quienes se ostentaron como propietario y gerente del establecimiento, respectivamente. Ambas quedaron a disposición del Ministerio Público de la FGEO, que integra la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica por el delito de corrupción de menores.

El inmueble fue clausurado por la autoridad municipal competente, al acreditarse diversas irregularidades.

Asimismo, la FGEO junto con las otras dependencias intervinieron otros establecimientos del Centro de Oaxaca de Juárez, en los que se realizaron inspecciones documentales y revisiones preventivas.

El establecimiento “Noa Noa” fue clausurado tras detectarse irregularidades administrativas, niveles de ruido fuera de los parámetros permitidos por la normativa ambiental y la presunta realización de actividades no autorizadas conforme al reglamento de comercio. Asimismo, el bar “Baruko” fue clausurado por carecer de documentación vigente en el domicilio inspeccionado.

En la zona conocida como “El Ex Pueblito”, el “Lounge Bar Junior” fue clausurado por la autoridad municipal debido a la falta de protocolos de seguridad y cambio de razón social sin la autorización correspondiente.

En el “Punto Bar La Fe” se ejecutó una orden de aprehensión vigente en contra de una persona del sexo masculino identificada con las iniciales J.G.R., por el delito de lesiones. El detenido fue asegurado por elementos del grupo especializado y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

La Fiscalía de Oaxaca refrenda su compromiso de actuar con firmeza frente a cualquier conducta que vulnere la integridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y continuará implementando operativos coordinados para garantizar entornos seguros y el cumplimiento irrestricto de la ley.

