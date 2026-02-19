Tragedia en hotel de Las Vegas: madre habría disparado a su hija de 11 años antes de quitarse la vida ¿Qué pasó? (14:10 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Una tragedia sacudió a la ciudad de Las Vegas luego de que los cuerpos de una madre y su hija fueran localizados sin vida el pasado domingo 15 de febrero de 2026 dentro de una habitación del Rio Hotel & Casino, en un caso que es investigado por las autoridades como un posible homicidio-suicidio.

De acuerdo con información proporcionada por el Las Vegas Metropolitan Police Department, los agentes acudieron inicialmente al hotel durante la mañana para realizar una revisión de bienestar, luego de que familiares y amigos de ambas —quienes viajaban desde Utah— reportaran que no habían logrado establecer contacto con ellas y que tampoco se habían presentado a una competencia programada en la ciudad.

En ese primer intento, tanto los oficiales como el personal de seguridad del hotel tocaron la puerta de la habitación sin recibir respuesta, por lo que decidieron retirarse del lugar.

¿Qué se sabe de la muerte de una madre y su hija en hotel de Las Vegas?

Horas más tarde, tras recibir nuevas notificaciones que incrementaron la preocupación por su paradero, el personal de seguridad del hotel decidió ingresar a la habitación alrededor de las 2:30 de la tarde. Fue en ese momento cuando encontraron a ambas sin vida en el interior.

Según los indicios preliminares recabados por los investigadores, la madre habría disparado a su hija —una menor de 11 años— antes de terminar con su propia vida.

Durante la inspección, las autoridades también reportaron la presencia de una nota dentro de la habitación, aunque no se han revelado detalles sobre su contenido mientras continúan las indagatorias.

Madre e hija viajaron desde Utah a una competencia en Las Vegas, pero fueron encontradas muertas en su hotel tras no presentarse al evento programado / Foto: Especial

¿La madre asesinó a su hija en un hotel de Las Vegas?

Las autoridades confirmaron que madre e hija habían llegado a la ciudad con la intención de participar en una competencia de baile o cheerleading.

Precisamente, su ausencia en dicho evento fue lo que generó las primeras alertas entre familiares, amigos y personas cercanas, quienes solicitaron apoyo para conocer su estado.

Este hecho ha causado conmoción tanto en la comunidad local como entre quienes conocían a la menor, incluida la organización deportiva con la que participaría.

Por el momento, el Las Vegas Metropolitan Police Department mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este suceso, mientras se reserva mayor información oficial conforme avancen las diligencias correspondientes sobre este caso de posible homicidio-suicidio de una madre contra su hija. El hallazgo de una nota en la habitación donde murieron madre e hija en Las Vegas forma parte de las indagatorias por presunto homicidio-suicidio / Foto: Especial

