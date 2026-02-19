Cambios en el gabinete consolidan gobierno cercano a la gente: César David Mateos Benítez (14:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 19 de febrero. El diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, César David Mateos Benítez, expresó su respaldo al relanzamiento del gabinete legal y ampliado del Gobernador Salomón Jara Cruz, al considerar que esta decisión refleja apertura, responsabilidad, compromiso y cercanía con la ciudadanía oaxaqueña, además de fortalecer el proyecto de transformación que impulsa la actual administración estatal.

En entrevista, el legislador del Distrito 15, con cabecera en Santa Cruz Xoxocotlán, reconoció que los cambios en el equipo de trabajo del Poder Ejecutivo responden al compromiso asumido por el mandatario de escuchar al pueblo y tomar decisiones con base en sus necesidades.

“Deseo lo mejor en esta nueva etapa de gobierno y no tengo la menor duda de que el compromiso de este gabinete se refrendará día con día. A las y los nuevos funcionarios, decirles que cuentan con el respaldo del Legislativo, en mi persona, de mi distrito, y vamos a estar muy atentos a que siga el desempeño en este nivel”, sostuvo.

Esta reestructuración, agregó, permitirá renovar el impulso de la administración pública y profundizar las acciones orientadas a atender los principales retos del estado, con la incorporación de nuevos perfiles y la evaluación periódica del desempeño de las y los funcionarios, para contribuir a fortalecer la eficiencia gubernamental.

Subrayó que la revisión constante del gabinete, prevista cada seis meses, es una medida que garantiza profesionalismo, responsabilidad y resultados en beneficio de la sociedad.

Destacó que estos relevos representan una oportunidad para reforzar áreas estratégicas y atender demandas prioritarias, como el acceso al agua y la seguridad pública, temas que calificó como fundamentales para el bienestar de las y los oaxaqueños. En este sentido, mencionó que la creación de nuevas instancias y los ajustes en dependencias clave reflejan la voluntad de consolidar un gobierno cercano y sensible a las necesidades sociales.

El legislador también reconoció el trabajo realizado por las y los funcionarios que concluyen su encargo, al señalar que su desempeño contribuyó al avance de la administración estatal, y expresó su confianza en que los nuevos integrantes del gabinete desempeñarán sus responsabilidades con profesionalismo y compromiso.

En cuanto a la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo estatal, Mateos Benítez reiteró la disposición de mantener una coordinación respetuosa y constructiva, orientada a fortalecer las políticas públicas y garantizar que las acciones gubernamentales respondan a las demandas ciudadanas.

Agregó que el Congreso del Estado continuará atento al desempeño de la administración estatal y en comunicación permanente con la población de su distrito para canalizar sus inquietudes y contribuir a la atención de sus necesidades, y exhortó a la ciudadanía a mantenerse participativa en la transformación de la entidad, al considerar que la colaboración entre sociedad y gobierno es fundamental para consolidar un ejercicio público eficiente y cercano a la gente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir