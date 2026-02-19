Autoridades de Santo Domingo Petapa solicitan intervención gubernamental por conflicto agrario (13:50 h)

Edwin Meneses

Santo Domingo Petapa, Oax. 19 de febrero. Autoridades municipales y comunales de Santo Domingo Petapa emitieron un comunicado público en el que rechazaron categóricamente las acusaciones difundidas en redes sociales que los señalan de presuntamente financiar actos violentos para desalojar habitantes en la zona de Loma Santa Cruz y comunidades aledañas.

En el documento, firmado por integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y el presidente municipal constitucional, Aldo Enrique Cruz Domínguez, se califican dichas versiones como falsas e irresponsables, al considerar que ponen en riesgo la integridad física de las autoridades locales y de sus familias.

Las autoridades señalaron que, si bien existe un conflicto agrario con el municipio vecino de San Juan Mazatlán, este se encuentra actualmente en proceso legal ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, por lo que reiteraron su disposición de atender la controversia mediante los cauces institucionales y dentro del marco de la ley.

Asimismo, solicitaron la intervención inmediata de los gobiernos federal, estatal y municipal para garantizar la estabilidad social en la región, además de verificar el cumplimiento de una suspensión provisional otorgada dentro de un juicio de amparo relacionado con obras que presuntamente continúan ejecutándose en la zona en disputa.

Finalmente, las autoridades de Santo Domingo Petapa hicieron un llamado a evitar la desinformación y privilegiar el respeto institucional, reiterando que su prioridad es mantener la paz social y defender los derechos agrarios de la comunidad por la vía legal, en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

