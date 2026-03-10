Tragedia en el ciclismo mexicano: muere talento oaxaqueño tras colapsar en competencia (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. La comunidad deportiva mexicana atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse la muerte del joven ciclista Héctor Gómez Sierra, una promesa del ciclismo nacional que perdió la vida a los 20 años de edad.

¿Qué sucedió?

El atleta, originario de Ocotlán de Morelos, en el estado de Oaxaca, formaba parte de la delegación que buscaba asegurar su lugar en la próxima edición de la Olimpiada Nacional de Conade.

La competencia se desarrollaba en Guadalajara, Jalisco, donde varios ciclistas se dieron cita para disputar pruebas de ciclismo de montaña.

¿Cuál fue la causa?

De acuerdo con los primeros reportes, Gómez Sierra participó en la modalidad short track, una carrera corta que suele utilizarse para determinar el orden de salida en la prueba principal de cross country.

El joven logró completar el recorrido; sin embargo, minutos después comenzó a presentar complicaciones físicas. Personal médico que se encontraba en el lugar acudió rápidamente para brindarle asistencia al detectar signos de taquicardia.

Ante la gravedad de la situación, los paramédicos decidieron trasladarlo a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Pese a los esfuerzos del equipo de salud, horas más tarde se confirmó su fallecimiento. Los informes preliminares señalaron que la causa del deceso estuvo relacionada con problemas cardiacos que provocaron un colapso tras la exigente jornada deportiva.

¿Quién era?

Además de dedicarse al ciclismo competitivo, Héctor Gómez Sierra era estudiante de la licenciatura en Entrenamiento Deportivo en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Dentro del ámbito deportivo era considerado un talento emergente, con participación en diferentes modalidades como cross country olímpico, eliminación y short track, así como algunas competencias de ruta.

La noticia provocó numerosas reacciones de tristeza dentro de la comunidad ciclista y entre instituciones deportivas, que lamentaron la pérdida de un joven atleta con gran proyección.

Su repentina partida deja un profundo vacío entre familiares, compañeros y entrenadores que veían en él a uno de los representantes más prometedores del ciclismo oaxaqueño.

