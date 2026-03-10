Prioriza Primavera Oaxaqueña abasto de medicinas y atención médica en el territorio estatal (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. El Gobernador Salomón Jara Cruz anunció el arranque del proyecto “Abasto, Verificación y Control” (AVC), con la finalidad de superar el 90 por ciento de abastecimiento fármaco durante este 2026 en las unidades médicas de primer nivel en la entidad.

Durante la Conferencia de Prensa que se desarrolló en Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal informó que esta estrategia interinstitucional entre la Federación y Gobierno Estatal permitió que, durante este fin de semana, se abastecieron los 103 módulos médicos de la Sierra de Juárez, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria número 6.

En su participación, el titular de Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Efrén Emmanuel Jarquín González detalló que el 3 de marzo inició una conciliación del consumo promedio mensual (Cpm) de cada unidad del sector, y el 4 de marzo se realizó un registro de productividad y abasteció urgentemente a zonas identificadas.

Para el 17 de marzo se realizará el abasto con el Cpm real, y el 25 se evaluará la estrategia e identificará la necesidad de compra para surtir las claves faltantes. Por último, el resultado de este proyecto se dará a conocer el próximo 1 de abril, donde se espera superar el 90 porciento de abastecimiento en las unidades de salud.

Además, Jarquín González calificó esta estrategia como una reingeniería del abasto, ya que se reinicia la cadena desde la planeación, analizará el suministro en base a existencias y necesidades, unificarán criterios entre IMSS-Bienestar y SSO, identificarán a los actores responsables de almacenes y optimizarán el abasto de la mano con otras secretarías.

Para la entrega de los medicamentos, se desarrollará una calendarización y digitalización en tiempo real, para poder observar y semaforizar cada una de las claves existentes en los centros de atención que requieran de estos recursos.

Respecto a la Caravana Estatal de Salud “Ve’e tata”, el funcionario destacó que, del 2 al 7 de marzo se otorgaron mil 573 servicios de brigada fija y atendieron a 4 mil 825 personas de mil 764 familias, todo esto en más de 4 mil casas visitadas de 3 agencias y 18 colonias de Oaxaca de Juárez.

En total acumulado, del 16 de febrero al 7 de marzo, este programa brindó 6 mil 492 servicios de brigada fija, atendió más de 8 mil 500 personas de 4 mil 113 familias, donde se visitaron más de 9 mil 200 viviendas de 10 agencias y 48 colonias de la capital.

En materia de mastografías, se realizaron 111 estudios en las localidades: Trinidad de Viguera, Pueblo Nuevo y Santa Rosa Panzacola.

