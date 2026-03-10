UNAM entrega título póstumo a familia de Berenice Giles, víctima del Axe Ceremonia (14:00 h))

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. A casi un año de la muerte de Berenice Giles durante el festival de música “Axe Ceremonia”, la UNAM realizó un homenaje con la familia de la estudiante. Desde su sede en la FES Aragón, la institución universitaria entregó un título póstumo a sus padres durante una ceremonia.

En una ceremonia cargada de emoción y sentimientos encontrados, Raúl Giles y Blanca Lilia Rivera recibieron el título de licenciada de su hija fallecida. Recordemos que la fotoperiodista se encontraba en el Parque Bicentenario a la hora del colapso de una de las grúas instaladas para el festival.

“Con esto, Berenice culmina uno de sus más grandes sueños, sin embargo, la lucha por tener una prensa digna, un entorno seguro y un periodismo justo sigue en pie”, escribió su familia en la cuenta @justicia_paraberegiles.

Además de la entrega de este documento póstumo, sus padres también presentaron la ‘Iniciativa Berenice Giles Rivera’. Dicho proyecto busca fortalecer la defensa legal del gremio periodístico en México, además de incluir temas legales en la formación de periodistas en las aulas.

Respecto al caso Axe Ceremonia, recordemos que un juez negó un amparo a OCESA y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V. para evitar una imputación por los hechos. Además de ello, también se informó que se logró impedir una audiencia programada para el pasado 6 de marzo en donde ambas empresas buscaron no presentarse.

Tanto Ocesa como Protección Privada Lobo resultaron imputadas por la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX). Esto, por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel, durante el festival Axe Ceremonia.