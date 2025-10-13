SNTE tomará dependencias estatales y federales, casetas de peaje hará bloqueos carreteros (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció la toma de dependencias estatales y federales, de casetas de peaje y bloqueos carreteros, como parte de su paro de labores de 24 horas.

Estas protestas se realizarán el próximo viernes 17 de octubre en el estado de Oaxaca y tienen como objetivo exigir la reinstalación de la mesa tripartita con los gobiernos federal, estatal y con la Comisión Única Negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y la reinstalación de las mesas tripartitas para todos los contingentes de la CNTE.

Las movilizaciones de la Sección 22 del SNTE en Oaxaca incluyen toma de casetas, bloqueo de carreteras, toma de empresas trasnacionales, toma de Pemex, bloqueo de oficinas de gobierno, toma y difusión de televisoras y radiodifusoras, perifoneo y volanteo.

La CNTE exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la abrogación de las reformas educativas realizadas en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, y mayor presupuesto para la educación, salud y seguridad social en el marco de la discusión del proyecto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2026.

