IMSS adelantará pago del aguinaldo 2025 a pensionados: conoce cuándo se deposita (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. Buenas noticias para los adultos mayores pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues este 2025 recibirán su aguinaldo antes de lo habitual.

De acuerdo con el calendario oficial del instituto, el pago se realizará en una sola exhibición el lunes 3 de noviembre de 2025, junto con la pensión correspondiente a ese mes.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo del IMSS?

El aguinaldo solo aplica para los jubilados que se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73), es decir, aquellos que reciben pensión por Cesantía en Edad Avanzada o por Vejez.

Por otro lado, quienes están pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97) no tienen derecho a este pago, ya que el esquema de Afores no contempla dicha prestación.

¿De cuánto es el aguinaldo del IMSS?

El monto equivale a un mes completo de pensión, calculado únicamente con base en la pensión principal. No se incluyen asignaciones familiares ni ayudas asistenciales, por lo que el pago corresponde exclusivamente al monto base mensual.

¿Por qué se paga antes?

El adelanto del aguinaldo suele coincidir con el Buen Fin, que en 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Cada año, el IMSS deposita el dinero a principios de mes, permitiendo que los jubilados puedan aprovechar descuentos o planificar sus gastos de fin de año.

Si tienes dudas sobre tu régimen de pensión o el monto exacto de tu aguinaldo, puedes comunicarte al teléfono 800 623 23 23, opción 3 Pensionados, o puedes acudir a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) o Subdelegación del IMSS más cercana.

