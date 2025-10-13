¿Se adelanta el Buen Fin? (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. El Buen Fin es uno de los eventos más esperados para millones de personas en México. El fin de semana de descuentos se ha convertido en uno de los momentos más importantes para el consumo en el país gracias a los grandes descuentos y promociones que se colocan en diferentes tiendas y marcas. Para este 2025 se presentarán algunos cambios en el formato, ya que se romperá con lo que se venía haciendo por más de 12 años. Mejor vamos a conocer las nuevas fechas.

Por regla, el Buen Fin se venía haciendo en el segundo fin de semana de noviembre, pero para la edición de este 2025 se vivirá un cambio significativo. Para el aniversario XV no se arrancará el viernes como se venía haciendo desde la primera edición, en el ya lejano 2011. Para este año los organizadores presentaron más días para que se pueda disfrutar de los descuentos y las personas puedan comprar con toda calma y felicidad los productos que necesitan para la casa, la oficina o para el día a día.

De acuerdo con el anuncio del XV aniversario del Buen Fin, este 2025 contará más descuentos, más marcas. más promociones, pero también más días para poder aprovechar las ofertas irresistibles en los diferentes comercios participantes. Mejor paseos a revelar cuáles serán los nuevos días en los que se podrá vivir el Buen Fin y cuáles fueron los motivos para cambiar la fecha, o mejor dicho, para ampliar el ‘Fin Irresistible’ en este 2025.

¿Cuándo comenzará el Buen Fin en e 2025?

En la publicación lanzada por el Gobierno Federal y el sector privado se puede ver que la fecha no cambió mucho para este 2025, en realidad se mantendrá en el mismo fin de semana de todos los años, es decir, el segundo de noviembre. Lo que realmente cambió fue el inicio de los descuentos, ya que se estarían agregando un día más al Buen Fin. En lugar de comenzar en viernes, para este año la gente podrá comenzar a comprar con los descuentos del Buen Fin desde el jueves.

La nueva fecha en la que se podrá disfrutar de todos los descuentos, promociones y ofertas irresistibles del Buen Fin será del 13 al 17 de noviembre, por lo que la gente podrá contar con cinco días para buscar los mejores descuentos y todo lo que necesitan para la casa, la oficina o para el día a día. Este 2025 se vivirá el Buen Fin de jueves a lunes, aprovechando el puente de la Revolución Mexicana.

¿Por qué se cambió la fecha del Buen Fin para el 2025?

La Secretaría de Economía confirmó a través de un comunicado que el cambio de fecha para este 2025 forma parte del rediseño que se planeo para celebrar el aniversario XV. La idea es poder convertir a esta edición en una más inclusiva, digital y representativa del consumo nacional en México.

Entre las marcas y empresas participan en el ‘Fin de semana Irresistible’ se encuentran: Walmart, Sam’s Club, Bodega Aurrera, Oxxo, Liverpool, Sears, Amazon, Mercado Libre, Meta, Coopel, Elektra y muchas otras tienda de conveniencia. Es importante recordar cuáles son algunos de los descuentos y ofertas que se encontrarán en dicho fin de semana.

Ahora queda esperar a que se acerque la fecha para que las marcas participantes empiecen a revelar algunas de sus promociones y las personas puedan ir planeando donde y comprarán todo lo que necesitan en este Buen Fin.

