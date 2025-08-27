Sigue la mata dando en Juchitán, localizan cuerpo sin vida (17:02 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Imparable la ola de violencia en Juchitán de Zaragoza, continúan las ejecuciones pese a la presencia del Operativo Sable en la región del Istmo de Tehuantepec.

Este día, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en un camino de terracería que comunica a la colonia San Vicente Goola, en esta ciudad istmeña.

La víctima yacía tirada en el suelo boca arriba, de quien hasta el momento se ignoran sus generales, solo que viste una playera blanca, bermuda de mezclilla color azul y unos tenis negros.

Luego del alertamiento sobre el hecho, diversos cuerpos policiacos arribaron al lugar para acordonar la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Sin embargo, los uniformados nada pudieron hacer pues familiares se llevaron antes de que llegara personal de la Vice Fiscalía Regional para iniciar las diligencias correspondientes.

Pese a ello, integraron una carpeta de investigaciones para el esclarecimiento de este hecho que ha conmocionado a los vecinos.

