Fortalece Primera Brigada para localizar a personas desaparecidas los procesos de búsqueda, identificación y localización (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CLB Oaxaca) en coordinación con el Centro Nacional de Identificación Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), recolectó 26 muestras genéticas durante el inicio de actividades de la Primera Brigada de Entrevistas y Toma de Muestras Genéticas en el estado.

En esta primera jornada, especialistas en investigación y genética atendieron a 13 familias de personas reportadas como desaparecidas, con el propósito de recabar información y muestras biológicas que fortalezcan los procesos de búsqueda, identificación y localización.

Durante este primer día de actividad desarrollada en Palacio de Gobierno, se refrendó el compromiso de brindar acompañamiento a las familias, para mantener viva la esperanza del reencuentro y fortalecer la base de datos nacional.

Para participar en esta brigada que brinda atención en un horario de 9:00 a 18:00 horas, no es necesario contar con una denuncia o reporte previo; basta con acudir con una identificación oficial y presentar también un documento que acredite la identidad de la persona desaparecida.

La brigada continuará este miércoles 27 y jueves 28 de agosto en Palacio de Gobierno. El viernes 29 y sábado 30 se trasladará a la localidad de Brisas de Zicatela, en Santa María Colotepec, región de la Costa, con el fin de ampliar la cobertura y garantizar el derecho a la verdad y la justicia.

