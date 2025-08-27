Gobierno de Ray Chagoya acerca servicios a San Martín Mexicapam mediante Diálogos Vecinales (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. El Municipio de Oaxaca de Juárez llevó a cabo una jornada más de Diálogos Vecinales en la agencia municipal de San Martín Mexicapam, donde se atendió de manera directa a vecinas y vecinos, refrendando el compromiso de construir un gobierno cercano al territorio.

Durante la actividad se ofrecieron servicios de salud como vacunación para perros y gatos, pruebas de VIH y atención especial a personas adultas mayores. Además, se impartieron acciones de prevención del delito, fortaleciendo la seguridad y el bienestar comunitario.

En el encuentro también se recogieron planteamientos relacionados con infraestructura básica, alumbrado público y reparación de baches, temas que forman parte de las prioridades ciudadanas para mejorar la calidad de vida en esta agencia.

Estas jornadas reflejan el interés del presidente municipal Ray Chagoya de encabezar un gobierno que escucha, atiende y responde directamente en el lugar donde surgen las necesidades, consolidando una administración de territorio y con rostro humano.

Con los Diálogos Vecinales, Oaxaca de Juárez avanza hacia una ciudad más cercana, solidaria y participativa, donde la voz de cada comunidad es el motor de la transformación.

