Se desploma 80% el tráfico postal hacia Estados Unidos tras impuestos; Correos de México y otros países han suspendido los envíos (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de septiembre. El tráfico postal hacia Estados Unidos se desplomó en más del 80% tras la eliminación de una exención arancelaria para importaciones de bajo costo por parte del gobierno del presidente Donald Trump, informó la agencia postal de las Naciones Unidas.

La Unión Postal Universal (UPU) ha comenzado a implementar nuevas medidas que pueden ayudar a los operadores postales de todo el mundo a calcular y recaudar derechos o impuestos, después de que Estados Unidos elimine la llamada “exención de minimis” para paquetes de poco valor.

Al menos 88 operadores postales informaron a la UPU que han suspendido una parte o la totalidad de los servicios postales hacia Estados Unidos hasta que se implemente una solución con respecto a los paquetes con destino a ese país valorados en 800 dólares o menos, que era el límite para que las mercancías importadas escaparan de los cargos aduaneros.

Entre las empresas se encuentra Correos de México y ha señalado que esta medida se prolongará hasta que se definan los nuevos procesos operativos.

“En la red global, el tráfico postal hacia Estados Unidos casi se detuvo tras la implementación de las nuevas reglas el 29 de agosto de 2025, que por primera vez colocó en la carga de la recaudación y remisión de derechos de aduana en los transportistas o en las partes calificadas aprobadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)”, dijo la UPU en un comunicado.

El organismo señaló que el intercambio de información entre operadores postales a través de su red electrónica mostró que el tráfico desde sus 192 países miembros —casi todos los países del mundo— había caído un 81% el 29 de agosto, en comparación con la semana anterior.

La exención de minimis ha existido desde 1938, y el gobierno afirma que se ha convertido en un vacío legal del que se aprovechan las empresas extranjeras para evadir aranceles y que los criminales utilizan para introducir drogas en Estados Unidos.

Las compras que anteriormente ingresaban a Estados Unidos sin necesidad de pasar por aduanas ahora requieren verificación y están sujetas a la tasa arancelaria aplicable a su país de origen, que puede variar del 10% al 50%.

Información de:AP/Vía:Latinus.us

