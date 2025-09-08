Precio del Dólar hoy lunes 8 de septiembre (08:45 h)

Oaxaca de Juárez., 8 de septiembre. Si hoy 8 de septiembre de 2025 tienes considerado hacer compras o transacciones en dólares, aquí en N+ te informamos cómo está el peso mexicano en el tipo de cambio para este lunes.

Es importante recordar que el tipo de cambio cerró el viernes 5 de septiembre en 18.72 pesos por dólar, con una ganancia marginal de 0.04% respecto al jueves anterior, y manteniéndose por debajo de las 19 unidades.

El peso mexicano ha mantenido estabilidad en septiembre tras la significativa apreciación registrada desde febrero, cuando cotizaba cerca de 21.00 pesos por dólar. La moneda nacional se ha consolidado en el rango de 18.70-18.90 pesos durante las últimas semanas.

En la apertura de hoy lunes 8 de septiembre, el dólar cotiza en 18.66 pesos por unidad, con lo cual se mantienen por debajo de las 19 unidades. Los mercados estarán atentos a la continuidad de esta estabilización y a factores externos que puedan influir en la dirección del tipo de cambio.

Por su parte, el dólar interbancario abrió en 18.10 pesos por dólar a la compra, mientras a la venta amaneció en 19.14 unidades por billete verde.

Fortalecimiento del Peso en 2025

La apreciación del peso se desarrolló gradualmente entre febrero y julio, ganando terreno de manera consistente. A partir de agosto mostró consolidación en niveles actuales.

Esta estabilidad ha sido favorecida por la política monetaria del Banco de México, un entorno internacional más favorable para emergentes y control inflacionario relativo.

Los datos técnicos sugieren equilibrio temporal en estos niveles, aunque persisten factores externos que podrían influir en la dirección futura del peso-dólar.

N+

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir