Este lunes se prevén lluvias y tormentas fuertes en Sierra Sur, Costa e Istmo (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que continuarán lluvias y tormentas localmente fuertes, con mayor énfasis en la Sierra Sur, Costa y oriente del Istmo de Tehuantepec; algunas acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento al paso de la lluvia y posible caída de granizo.

Lo anterior, ocasionado por un canal de baja presión en combinación con el fuerte calentamiento diurno y el flujo de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevén probables áreas de niebla en zonas serranas y temperaturas calurosas con bochorno en el Istmo de Tehuantepec y Costa. El frente frío número 2 permanecerá estacionario en el noreste de la República Mexicana.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 30 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 33 grados.

• Costa, mínima de 24 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 16 y máxima de 32 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 27 grados.

• Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 28 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

