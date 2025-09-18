Reportan la muerte del chofer de la pipa que explotó en Iztapalapa (19:08 h)

2025/09/17  De Redacción ADN
Ciudad de México, 17 de septiembre. El Gobierno de la Ciudad de México reportó anoche dos fallecimientos más por la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa el pasado miércoles, con lo que aumentó la cifra de decesos a 19.

Entre los fallecidos está Fernando Soto Munguía, el chofer del vehículo que contenía 49 mil 500 litros de gas LP.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó a las diez de la noche del lunes que continuaban hospitalizadas 32 personas y 33 habían sido dadas de alta.

De acuerdo con el registro publicado en X, Soto Munguía tenía 34 años y murió en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó el fin de semana que el primer dictamen sobre la explosión de la pipa de gas, cerca del Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, había determinado que el accidente fue probablemente causado por el exceso de velocidad del conductor, cuyo estado de salud se había reportado como crítico.

 

