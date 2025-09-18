Gastronomía de Oaxaca llega a Abu Dhabi por cocineras tradicionales de la Mixteca (19:00 h

Saúl Salazar / Fotos: Pepe Velázquez

Huajuapan de León, Oax. 17 de septiembre. La comida oaxaqueña hecha por cocineras tradicionales de la región Mixteca, conquistó paladares en los festejos patrios por el 215 aniversario de la Independencia de México, que se realizaron en el majestuoso hotel Palacio de los Emiratos, en Abu Dhabi, capital y segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos.

Victoria Santiago, Olga Santiago, Maricela González y Mayra Guzmán Urbano, originarias de Tlaxiaco y Huajuapan de León, Oaxaca, respectivamente, fueron recibidas por Luis Alfonso de Alba, Embajador de México en los Emiratos Árabes Unidos.

En entrevista, la cocinera tradicional huajuapeña, Mayra Guzmán Urbano, compartió que acudió luego de cumplir varios requisitos y con el apoyo del presidente municipal de Huajuapan, Luis de León Martínez Sánchez, a invitación del embajador Luis Alfonso de Alba.

“Un éxito total, hay una parte bonita en uno de los videos que se grabaron, cuando el embajador se refiere a que los invitados eran cocineras tradicionales del estado de Oaxaca, todos corrían a formarse, a pasar a la degustación. Fueron momentos muy hermosos, había compatriotas que casi lloraban al probar un plato de pozole, de comentarios, como de que tienen 10 años de que no como pozole y demás expresiones. Nos emocionó más”, relató.

Indicó que la mayoría de los ingredientes los llevaron de la Mixteca de Oaxaca, para la elaboración de platillos que ofrecieron en la degustación, como pozole, tlayudas, molotes, agua de cacao, mole negro de Valle Centrales, tostadas de tinga, y otros.

Apuntó que es la primera vez que invitan a cocineras tradicionales de Oaxaca, en los cuatro o cinco años consecutivos por los festejos patrios de la Independencia de México en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

“El agradecimiento también se extiende a todos los empresarios mexicanos radicados en Abu Dhabi, porque ellos fueron, en acuerdo y conjunto con la embajada, patrocinaron este bonito evento, todo es un trabajo en equipo. Por parte de mi gobierno municipal tengo las facilidades, para que el tema legal se me facilite, pedir cartas de recomendación, pasaporte y todos los lineamientos que se tienen que seguir. Mi agradecimiento se extendería, tanto a los empresarios radicados aquí, como a la embajada, que nos trajeron a conocer este hermoso y lindo país”, recalcó.

Guzmán Urbano subrayó que los empresarios y mexicanos radicados en Abu Dhabi, junto con la embajada, patrocinaron el costo del viaje, hospedaje y alimentación de las cocineras tradicionales.

Reconoció el trabajo de las demás cocineras tradicionales quienes sacrificaron parte de su tiempo en el viaje y resolvieron para la elaboración de los platillos, que fueron degustados por más de mil personas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir