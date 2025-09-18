Del 22 al 26 de septiembre el ciclo de conferencias sobre áreas multidisciplinarias del entrenamiento deportivo (19:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 17 de septiembre. Con el objetivo de conocer las tendencias más actuales en el mundo deportivo, la Facultad de Cultura Física y Deporte, invita a formar parte de su ciclo de conferencias sobre áreas multidisciplinarias del entrenamiento deportivo, con enfoques sobre medicina integrativa, nutrición, neurociencia, mercadotécnica deportiva, entre otros temas.

Las sesiones inician el lunes 22 de septiembre de 11:00 a 12:00 horas con la conferencia denominada “La imagen corporal del entrenador deportivo”, a cargo del Maestro Luis Fernando Miguel Martínez. Ese mismo día, pero de 17:00 a 18:00 horas, se llevará a cabo la charla “La visualización: herramienta neurocientífica en el entrenamiento mental”, impartida por el Maestro Cesar Valencia Díaz.

Para el martes 23 de septiembre de 17:00 a 18:00 horas, el Doctor Guillermo García Rodríguez, estará a cargo de la ponencia denominada “Medicina integrativa en el deporte”. El mismo martes, pero de 11:00 a 12:00 horas, el Maestro Oscar Alberto Jiménez Méndez, tendrá la charla “Alimentación y recuperación deportiva”. Para el miércoles 24 de septiembre de 11:00 a 12:00 horas, el Maestro Martín Eduardo Avendaño Mejía, tocará el tema “Remisión de diabetes, relacionada con la pérdida de peso”.

“El rol de los idiomas en la construcción de la identidad profesional del entrenador deportivo”, será la ponencia que impartirá el Maestro Luis Abel Solano Ramírez, el miércoles 24 de septiembre de 17:00 a 18:00 horas. Para el jueves 25 de septiembre de 11:00 a 12:00 horas, la Maestra Yanelis Urrutia Rodríguez, impartirá la ponencia sobre “Commotio Cordis”. En tanto el mismo día, pero de 17:00 a 18:00 horas, el Maestro Zuriel Atzin Contreras Juárez, abordará “La ciencia detrás de la pasión deportiva”.

Por otra parte, dentro del noveno congreso internacional de ciencias aplicadas al deporte, el 16, 17 y 18 de octubre, en el Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), se abordará el tema “La innovación en el futbol y deportes colectivos para el rendimiento”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir