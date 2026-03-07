Refuerza DIF Oaxaca supervisión de albergues con asesoría de UNICEF (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de marzo. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal Oaxaca informó a través de un comunicado, a la sociedad que ha concretado un acuerdo de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El objetivo central de acuerdo a lo que se informó, es fortalecer la supervisión de los albergues y los protocolos de atención para niñas, niños, adolescentes y otros grupos en situación de alta vulnerabilidad que se encuentran bajo resguardo en esa institución .

De acuerdo a la reciente información, esta medida se implementará una vez que la Fiscalía General del Estado haya concluido la investigación que esclarezca las circunstancias del lamentable fallecimiento de dos niñas de origen haitiano y determine responsabilidades.

El convenio de colaboración con Unicef de acuerdo a la postura del DIF, refrenda el compromiso irrenunciable con la protección de los derechos humanos, la dignidad y la seguridad de las personas que más lo necesitan. Se informó que El DIF Estatal Oaxaca y el Gobierno del Estado mantienen una colaboración permanente y estrecha con diversas agencias de Naciones Unidas, lo que les ha permitido avanzar en estándares internacionales de atención.

Ejemplo de ello es que personal de Unicef ha recorrido las instalaciones de sus albergues y ha impartido capacitación especializada al personal para la atención de la infancia, incluso en situaciones de emergencia y contingencia.

Una vez que, con el acompañamiento técnico de expertos de esa agencia de Naciones Unidas – se detalló – se hayan revisado integralmente todas las instalaciones y protocolos, se establecerá un mecanismo de supervisión permanente. Dicho mecanismo operará en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca y con la participación de organizaciones de la sociedad civil, garantizando así la transparencia y la mejora continua.

En el DIF Estatal Oaxaca, el interés superior de la infancia y adolescencia y la atención a los sectores en situación de vulnerabilidad es una prioridad, se informó.

Con el apoyo de organismos internacionales expertos, y la voluntad de colaborar con todas las instancias, trabajamos para que hechos como los ocurridos no se repitan con acciones concretas que fortalezcan la protección de quienes más lo necesitan, se dio a conocer a través de un comunicado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir