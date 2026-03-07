Impulsa Congreso agenda legislativa para fortalecer la igualdad de género en Oaxaca (17:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 7 de marzo. En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la diputada Dennis García Gutiérrez, presidenta de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género del Congreso del Estado, destacó los avances legislativos impulsados en la actual Legislatura para fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y consolidar una agenda política orientada a la igualdad sustantiva.

En entrevista, la legisladora señaló que el mes de marzo representa un momento de reflexión y de reafirmación del compromiso institucional para enfrentar las desigualdades que históricamente han afectado a las mujeres, particularmente en estados con una gran diversidad social y cultural como Oaxaca.

En este sentido, destacó que la visibilización de la agenda de género ha crecido en todos los ámbitos, desde las instituciones públicas hasta las comunidades indígenas, donde cada vez se promueven más acciones de concientización y prevención de la violencia.

García Gutiérrez subrayó que la LXVI Legislatura se distingue por contar con una integración mayoritaria de mujeres, con 25 diputadas, lo que ha permitido impulsar una agenda parlamentaria orientada a cerrar brechas de desigualdad, fortalecer los derechos de las mujeres y garantizar condiciones de vida libres de violencia.

Como presidenta de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, explicó que su trabajo legislativo se ha sustentado en los ejes de perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y acceso efectivo a la justicia, principios que han guiado diversas iniciativas orientadas a erradicar las violencias que enfrentan las mujeres y las personas en situación de vulnerabilidad.

Entre los avances, destacó la reforma al Código Penal del Estado de Oaxaca aprobada en agosto de 2025, mediante la cual se precisaron los supuestos jurídicos del delito de violación, incorporando de manera clara el principio de consentimiento. Con esta modificación se establece que el silencio o la falta de resistencia de la víctima no pueden interpretarse como consentimiento, eliminando barreras históricas que han dificultado el acceso de las mujeres a la justicia.

La diputada también resaltó que se ha avanzado en la actualización permanente del marco legal para reconocer nuevas formas de violencia, entre ellas la violencia digital, la violencia vicaria, los ataques con ácido u otras sustancias corrosivas, así como la incorporación de conceptos como violencia por inteligencia artificial, violencia reproductiva y violencia estética en la legislación estatal.

Dennis García Gutiérrez destacó que estos avances son resultado del trabajo conjunto de las diputadas y diputados de la Legislatura, así como del impulso colectivo de las integrantes de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, quienes han asumido el compromiso de consolidar una agenda legislativa que garantice a las mujeres oaxaqueñas igualdad de derechos, acceso a la justicia y una vida libre de violencia.

