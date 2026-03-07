Celebra Huautla de Jiménez primera Guelaguetza Mazateca “Naxó Loxa” (11:00 h)

Huautla de Jiménez, Oax. 7 de marzo. En un ambiente de celebración y gran júbilo, el Pueblo Mágico de Huautla de Jiménez celebró la primera Guelaguetza Mazateca “Naxó Loxa”, donde la hermandad de los pueblos de Oaxaca se hizo presente ante personas locales y visitantes.

En representación de la secretaria de Turismo del Estado, Saymi Pineda Velasco; la subsecretaria de Operación Turística, Mariel López Villatoro resaltó que esta primera edición, forma parte del programa Guelaguetzas Regionales, impulsado por el Gobernador Salomón Jara Cruz, como un motor de desarrollo económico, turístico y social, que fortalece la identidad comunitaria y proyecta a la entidad como destino diverso.

Las nueve delegaciones participantes, ofrecieron un convite por las calles de la localidad hasta la explanada municipal, donde cada una compartió sus danzas, bailes, música, vestimenta tradicional, historia y cultura.

Con la presencia de la representante de la Diosa Centéotl 2025, Patricia Casiano Zaragoza y el acompañamiento de la Banda de Música de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se presentaron de la Sierra de Flores Magón, la comunidad anfitriona Huautla de Jiménez, además de San José Tenango.

De la Cuenca del Papaloapan, San Felipe Jalapa de Díaz, San Pedro Ixcatlán, Loma Bonita y San Juan Bautista Tuxtepec; de la Sierra Sur, Villa Sola de Vega; de los Valles Centrales, San Bartolo Coyotepec; y de la Mixteca, Heroica Ciudad de Huajuapan de León.

