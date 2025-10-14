Ray Chagoya anuncia inversión histórica en reencarpetamiento y la conclusión de obras en el Mercado de Pan y Comedores de la Central de Abasto (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. Durante la conferencia de prensa encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, anunció una inversión conjunta de 130 millones de pesos destinada al reencarpetamiento y bacheo de las principales avenidas de la capital, en coordinación con el Gobierno del Estado.

El edil capitalino informó que estos trabajos forman parte de la segunda etapa del programa de rehabilitación vial, con la intervención de brigadas en agencias como Guadalupe Victoria, Santa Rosa, Candiani y San Martín Mexicapam, además de acciones inmediatas de reparación en la avenida Tecnológico, donde se aplicó concreto hidráulico tras las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias.

“Estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador, quien ha estado al pendiente de las necesidades de Oaxaca de Juárez. Esta inversión histórica permitirá mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y dar respuesta a una de las principales demandas ciudadanas”, expresó Chagoya.

El presidente municipal destacó que el programa “Tache al Bache” continuará fortaleciéndose con nuevas brigadas y acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno, priorizando calles estratégicas y zonas con mayor afectación.

Asimismo, Ray Chagoya informó que, gracias a la gestión conjunta con el gobernador Salomón Jara y el respaldo del Gobierno Federal, se reactivarán y concluirán las obras del Mercado de Pan y Comedores de la Central de Abasto, con una inversión de 89 millones de pesos.

“Después de muchos meses detenida, esta obra será una realidad. Hemos hecho equipo con los locatarios y con el Gobierno del Estado para que el Mercado de Pan y Comedores se convierta en un espacio digno, seguro y funcional para las y los oaxaqueños”, señaló.

El edil capitalino subrayó que este proyecto forma parte del esfuerzo integral de rescate y revitalización de la Central de Abasto, uno de los espacios más representativos y dinámicos de la ciudad.

Finalmente, Ray Chagoya agradeció el respaldo del gobernador Salomón Jara Cruz, a quien reconoció por su compromiso y cercanía con las y los capitalinos, reiterando que la coordinación institucional está dando resultados visibles en infraestructura, movilidad y bienestar para Oaxaca de Juárez.

