Denuncian a Ana Gabriela Guevara por posible desfalco millonario en Conade (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. La exatleta olímpica y exdirectora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, se encuentra en el ojo del huracán tras un nuevo escándalo.

Y es que, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto desfalco de 186 millones de pesos, durante el periodo en que dirigió la Conade.

Ana Gabriela Guevara acusada por desfalco millonario

La AFS acusa a la Conade de licitaciones irregulares en el mando de Guevara, con exigencia de pagos indebidos para participar en contratos.

Además, el organismo fiscalizador señaló que la Conade lleva más de cinco años sin aclarar las observaciones en la auditoría forense (117-DS), esto para descartar fraudes o posible corrupción. A diferencia de una auditoría normal, este proceso busca pruebas que puedan usarse en temas legales o penales.

Esta no es la primera polémica en la que se ve envuelta, ya que anteriormente se le criticó por retirar becas al equipo de nado sincronizado incluso cuando obtuvo una medalla de oro en la Serie Mundial.

Durante los Juegos de París 2024, también fue cuestionada por aparecer en un restaurante lujoso mientras algunos deportistas no habían recibido sus pagos o becas pendientes.

Alguna de las reacciones institucionales que habló sobre este caso, fue la de Rommel Pacheco, actual director de la Conade, reconoció que ya existen carpetas de investigación contra Ana Gabriela Guevara.

De igual manera, Pacheco señaló que la institución ha recibido instrucciones para construir una Conade nueva y transparente.

