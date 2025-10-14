Fiscalía de Oaxaca inicia carpeta de investigación e identifica a responsables de agresión a Policía Vial Municipal de San Antonio de la Cal (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició la carpeta de investigación 27369/OAXACA/2025 por la agresión cometida por un grupo de transportistas contra elementos de la Policía Vial Municipal de San Antonio de la Cal, con el firme compromiso de aplicar la ley contra los responsables.

Gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía de Oaxaca con la Policía Estatal, así como la policía municipal, además del apoyo estratégico del C-4 que dio seguimiento, por medio del circuito de cámaras de video, a la ruta de escape de los agresores, que ya están identificados.

En tanto que la FGEO, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales que, gracias a los primeros datos de prueba recabados, ya cuenta con líneas de investigación definidas para dar con los responsables.

Como parte de los actos de investigación, se estableció contacto con la Secretaría de Movilidad la colaboración directa para la identificación de los vehículos involucrados.

Los hechos ocurrieron este martes, 14 de octubre de 2025, luego que la Policía Vial de San Antonio de la Cal levantó una infracción a un camión de volteo que infringió el reglamento de tránsito, momento en que arribaron personas a bordo de diferentes vehículos para agredir a los elementos que lograron el aseguramiento de uno de los automóviles en que viajaban los agresores.

La Fiscalía de Oaxaca realiza los trabajos legales de manera exhaustiva para dar con los responsables de la comisión de estas conductas delictivas para aplicar con rigor lo establecido en el Código Penal del Estado.

