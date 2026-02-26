¿Quinto estado más seguro?: Dos ejecutados más, uno en la capital y otro en San Antonio de la Cal (11:15 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. La violencia volvió a cobrar la vida de dos personas esta mañana de jueves en el quinto estado más seguro del país, uno en la capital oaxaqueña y otra en un municipio conurbado, hasta el momento se desconoce si hay relación entre ambas muertes.

El primer caso se dio en la calle Pipe de la colonia La Cieneguita, cerca del Río Salado en la agencia municipal de 5 Señores, perteneciente a Oaxaca de Juárez.

En el lugar fue localizado un joven de alrededor de 25 y 30 años de edad, quien viste un pantalón camuflajeado, una playera negra y tenis blancos con unos audífonos, cuenta con un tatuaje en el brazo izquierdo, hasta el momento no ha sido identificado.

En un segundo caso, otro hombre fue hallado sin vida con disparos de arma de fuego en el municipio de San Antonio de la Cal, municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

Al lugar arribaron diversos cuerpos de seguridad quienes acordonaron la zona en tanto personal multidisciplinario de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes para la identificación, levantamiento y posterior traslado para la práctica de la necropsia de ley.

Se desconoce si ambas ejecuciones están relacionadas por lo que serán las autoridades encargadas de las investigaciones quienes luego de la pruebas recabadas den a conocer los pormenores de estos hechos.

