Construye Gobierno de Salomón Jara techado del multideportivo Ojo de Agua Copala en Juxtlahuaca (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Con una inversión superior a los 3 millones 350 mil pesos y en beneficio de más de 200 habitantes, la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC) concluyó el techado del multideportivo de la localidad Ojo de Agua Copala, Santiago Juxtlahuaca, en la región Mixteca.

La titular de la dependencia, Sildia Mecott Gómez detalló que para la edificación de esta estructura se instalaron 12 columnas de concreto armado de 6 metros de altura, 532.57 metros cuadrados de cubierta de lámina galvanizada soportada por armaduras de acero estructural y ocho vías de desagüe.

Con esta obra, se mejora el uso de la cancha para realizar actividades culturales, recreativas y sociales, que impulsan la participación comunitaria y el desarrollo familiar.

