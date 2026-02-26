La “narconómina” de ‘El Mencho’: revelan millonarias ganancias y supuestos pagos a autoridades (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. El diario El Universal reveló una serie de documentos contables atribuidos a la estructura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.
Los registros también incluyen presuntos pagos a corporaciones y funcionarios. Entre los conceptos enlistados aparecen:
$650 mil “pago GN Mich Picten”
$75 mil “GN Autlán”
$15 mil “PGR”
$20 mil “Guachito pasa datos”
Asimismo, se reportan 100 mil pesos a la P.F.P., 110 mil a la Policía Municipal de El Tuito y 167 mil a la Policía Municipal de Tomatlán.
Nómina criminal y estructura operativa
La documentación describe una estructura con sueldos semanales para halcones, pistoleros y jefes de grupo. Por ejemplo:
20 halcones en Tapalpa: $40 mil semanales.
26 “muchachos choque”: $104 mil.
Líderes regionales con sueldos de hasta $10 mil semanales.
En total, la nómina de un área podía alcanzar los 509 mil 950 pesos.
También se detallan gastos en despensas, gasolina, talleres mecánicos, apoyo a fiestas locales y hasta 152 cortes de cabello por 18 mil 240 pesos.
Distribución de droga y control territorial
Un documento de septiembre de 2025 registra la salida de cientos de kilos de “frío” —término que suele referirse a metanfetamina— hacia distintas plazas: 200 kilos para Cipriano, 200 para Teco (GDL) y 110 para JP GDL, entre otros.
El balance por producto en diciembre reporta:
“Frío”: 1,483 unidades — $3,522,940 de ganancia.
“Suave”: 1,323 unidades — $1,147,200.
“Fina”: 46 unidades — $35,940.
Operadores y nombres clave
En la llamada “narconómina” aparecen nombres de operadores regionales y financieros, entre ellos Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, quien —según reportes— murió durante el operativo en Autlán de Navarro.
También figuran alias como “El Sapo”, “El Meño”, “La Gallina” y “El Yogurt”, vinculados a distintas zonas de operación en Jalisco.
Una radiografía financiera del CJNG
Los documentos describen no solo una organización armada, sino una estructura empresarial con control de inventarios, nómina, fondos, distribución por plaza y hasta registros en dólares —incluyendo pagos de 2 millones de dólares a un alias identificado como “Mono Flako”.
El hallazgo, difundido por El Universal, ofrece una radiografía interna del músculo financiero del CJNG en los meses previos a la muerte de El Mencho y expone el nivel de penetración territorial, logística y presuntos sobornos que sostenían su operación.
