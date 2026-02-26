La “narconómina” de ‘El Mencho’: revelan millonarias ganancias y supuestos pagos a autoridades (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. El diario El Universal reveló una serie de documentos contables atribuidos a la estructura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

Se trata de registros manuscritos y digitales encontrados en una de las cabañas donde se refugiaba el capo, los cuales detallan ingresos, nóminas, pagos de sobornos y distribución de droga en distintos municipios de Jalisco y otras entidades.

Ingresos millonarios en diciembre de 2025

De acuerdo con los documentos obtenidos por El Universal, tan sólo en diciembre de 2025 la organización reportó ingresos por 17 millones 127 mil 774 pesos, provenientes de plazas como:

Tapalpa: $8,781,353

Cocula: $7,846,421

“Maquinitas”: $500,000

Tras descontar un “fondo” de 1.5 millones de pesos, la llamada “ganancia limpia” ascendía a 15 millones 627 mil 774 pesos.

Además, otro balance mensual atribuye 8 millones 781 mil 353 pesos únicamente a Tapalpa por la venta de marihuana, cocaína, metanfetamina, fentanilo y el control de máquinas tragamonedas.

Narconómina de El Mencho (El Universal)

Sobornos y pagos a autoridades

Los registros también incluyen presuntos pagos a corporaciones y funcionarios. Entre los conceptos enlistados aparecen:

$650 mil “pago GN Mich Picten”

$75 mil “GN Autlán”

$15 mil “PGR”

$20 mil “Guachito pasa datos”

Asimismo, se reportan 100 mil pesos a la P.F.P., 110 mil a la Policía Municipal de El Tuito y 167 mil a la Policía Municipal de Tomatlán.

Narconómina de El Mencho (El Universal)

Nómina criminal y estructura operativa

La documentación describe una estructura con sueldos semanales para halcones, pistoleros y jefes de grupo. Por ejemplo:

20 halcones en Tapalpa: $40 mil semanales.

26 “muchachos choque”: $104 mil.

Líderes regionales con sueldos de hasta $10 mil semanales.

En total, la nómina de un área podía alcanzar los 509 mil 950 pesos.

También se detallan gastos en despensas, gasolina, talleres mecánicos, apoyo a fiestas locales y hasta 152 cortes de cabello por 18 mil 240 pesos.

Distribución de droga y control territorial

Un documento de septiembre de 2025 registra la salida de cientos de kilos de “frío” —término que suele referirse a metanfetamina— hacia distintas plazas: 200 kilos para Cipriano, 200 para Teco (GDL) y 110 para JP GDL, entre otros.

El balance por producto en diciembre reporta:

“Frío”: 1,483 unidades — $3,522,940 de ganancia.

“Suave”: 1,323 unidades — $1,147,200.

“Fina”: 46 unidades — $35,940.

Operadores y nombres clave

En la llamada “narconómina” aparecen nombres de operadores regionales y financieros, entre ellos Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, quien —según reportes— murió durante el operativo en Autlán de Navarro.

También figuran alias como “El Sapo”, “El Meño”, “La Gallina” y “El Yogurt”, vinculados a distintas zonas de operación en Jalisco.

Una radiografía financiera del CJNG

Los documentos describen no solo una organización armada, sino una estructura empresarial con control de inventarios, nómina, fondos, distribución por plaza y hasta registros en dólares —incluyendo pagos de 2 millones de dólares a un alias identificado como “Mono Flako”.

El hallazgo, difundido por El Universal, ofrece una radiografía interna del músculo financiero del CJNG en los meses previos a la muerte de El Mencho y expone el nivel de penetración territorial, logística y presuntos sobornos que sostenían su operación.

