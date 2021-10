Principales notas nacionales de ocho columnas de hoy 26 de octubre (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de octubre.

**Reforma.*

*Quita Corte a fraudes la prisión preventiva.*

La Suprema Corte dio ayer un revés al Gobierno federal al suprimir la prisión preventiva, es decir cárcel automática, a detenidos por delitos de contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal. En 2019, la 4T promovió reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Seguridad Nacional para declarar como equiparables a delitos de delincuencia organizada ilícitos en los que han incurrido los denominados factureros que evaden al fisco. La prisión preventiva estaba contemplada en todas aquellas operaciones irregulares, cuyos montos ascendieran a más de 8.6 millones de pesos.

**El Universal.*

*Carteles mexicanos extienden red en 4 continentes.*

El narco mexicano extiende sus redes a pasos agigantados, al incrementar su presencia en cuatro continentes con especial interés en Asia, donde ve una demanda superior que en Europa. De acuerdo con el informe Drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas en América Latina y el Caribe 2021, los cárteles mexicanos son responsables del aumento del tráfico de metanfetamina en Estados Unidos y Canadá. Además, el reporte de Naciones Unidas puntualiza: “Cada vez hay más informes sobre el tráfico de metanfetamina a otras regiones del mundo”, en concreto Asia y Oceanía.

**Excélsior.*

*No negociará presupuesto de los pobres.*

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2022 no permitirá ningún tipo de negociación que perjudique al pueblo. Descartó afectar los recursos de los programas sociales prioritarios y proyectos clave de su gobierno a cambio de que la oposición apruebe la iniciativa de reforma eléctrica que envió al Congreso en semanas pasadas. “Eso es politiquería, eso es lo que hacían antes, se encerraban, negociaban en la cúpula, a espaldas del pueblo, y siempre se ponían de acuerdo porque les iba muy bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo; ningún tipo de negociación que afecte al pueblo”, indicó.

**Milenio Diario.*

*Corte baja prisión oficiosa a factureros y defraudadores.*

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas, como lo aprobó en 2019 el Congreso de la Unión derivado de una iniciativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durante la sesión pública de este lunes, el ministro presidente Arturo Zaldívar argumentó que la medida es “inconvencional”, pues viola derechos humanos. En Twitter señaló también que “la prisión preventiva oficiosa es inconvencional por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Al interpretar la Constitución estamos obligados a hacerlo a la luz del artículo primero constitucional y privilegiar el principio pro personae”.

**La Jornada.*

*Política neoliberal, querer cobrar cuotas en la UNAM: AMLO.*

“Estoy absolutamente seguro que la UNAM se derechizó, eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal, se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores”, reiteró su crítica el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional se le inquirió si esa radicalización incluye el periodo de Juan Ramón de la Fuente (embajador de México ante la ONU), a lo que replicó: “desde entonces y desde antes que empezaron a querer cobrar colegiatura en la UNAM, imagínense ese pensamiento. ¿De dónde surgió? Pues de la política neoliberal. ¿Qué hacían en la UNAM cuando se saqueó el país”, endilgó en su argumentación.

**El Financiero.*

*Tropieza economía y flaquea el empleo.*

La economía mexicana registró en agosto su mayor caída en 15 meses, por la tercera ola de Covid que se registró en esos meses y por los cambios en subcontratación, afectando el sector servicios. El Indicador Global de la Actividad Económica de México (IGAE) se contrajo 1.6 por ciento contra el mes anterior, luego de tener un alza de 0.1 por ciento en julio. “Esto sí que es una mala noticia. Disminuye la actividad económica en agosto 1.6 por ciento, resultado principalmente de un retroceso de 2.5 por ciento en las actividades terciarias (comercio y servicios)”, publicó el subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, en su cuenta de Twitter.

**El Economista.*

*SCJN invalidó como delito grave uso de facturas falsas y la defraudación fiscal.*

Por mayoría de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional e invalidó la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, así como por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos. Se trata de una de las reformas más importantes que impulsó Morena y el actual gobierno federal para combatir a las llamadas factureras y, que a su juicio, forman parte de redes delincuenciales dedicadas a la evasión sistemática de impuestos.

**El Sol de México.*

*No es terrorismo pedir que paguen impuestos.*

“¿A poco todos vamos y hacemos plantones en las escuelas porque a nuestros hijos les hacen exámenes y decimos que les están haciendo terrorismo educativo? Todos los traumas de la sociedad son porque les hacen exámenes, pues no. Eso no es terrorismo educativo, entonces no puede ser terrorismo fiscal decirle a la gente que pague sus impuestos”, este es el mensaje de Raquel Buenrostro a quienes acusan que es una terrorista fiscal. La matemática de la UNAM responde además que no es cierto que se quiera dañar a la clase media desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ella encabeza.

