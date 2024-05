¿AMLO será juzgado en Estados Unidos? Paco Rodríguez (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de mayo. El 20 de noviembre de 2018, todos los diarios nacionales e internacionales informaron sobre las declaraciones de Jesús El Rey Zambada , uno de los principales testigos de la fiscalía de Nueva York en el juicio que se seguía en ese momento a Joaquín El Chapo Guzmán , aseguró que entregó dos maletas con un total de entre seis y ocho millones de dólares en sobornos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El Rey , ex segundo líder del Cártel de Sinaloa, afirmó que él personalmente le dio a García Luna $3 millones, porque quería asegurar que “un comandante que simpatizaba con su hermano, El Mayo Zambada , estuviera a cargo de la policía en Culiacán”. .

Publicaciones similares resonaron en Andrés Manuel López Obrador , quien utilizó epítetos peyorativos contra los panistas y priístas que, según él, habían fomentado el crecimiento del narcotráfico en nuestro país. Dio verosimilitud a tales declaraciones.

Cinco años después, a finales de enero de 2023, ahora en el juicio que se desarrollaba en Brooklyn para condenar a Genaro García Luna , Sergio Villarreal (a) El Grande declaró que, en nombre de Arturo Beltrán Leyva , encargado por El Chapo de sobornar El exdirector de la extinta AFI y quien luego fue Secretario de Seguridad Pública del gobierno espurio de Felipe Calderón, le había realizado pagos, entre 2001 y 2004, que ascendieron a entre un millón y un millón y medio de dólares mensuales por su apoyo.

Este tipo de declaraciones en Palacio Nacional también tuvieron credibilidad. Fue un verdadero festín en varias de las matinés de AMLO, en las que arremetió contra su némesis, Calderón, de quien, según dijo, había encabezado un “narcogobierno”.

El Grande es el mismo que en La Historia Secreta , el más reciente libro de Anabel Hernández , también le habría dado personalmente a Andrés Manuel López Obrador un “apoyo” de quinientos mil dólares para su campaña presidencial de 2006 en un hotel de Durango. por órdenes de Arturo Beltrán Leyva, como volvió a ordenar El Chapo .

Esta vez, tal publicación de Hernández no ha corrido la misma suerte que las que surgieron desde Nueva York contra Joaquín Guzmán y Genaro García. AMLO ha negado reiteradamente que tal cosa haya sucedido. Y ha exigido pruebas de lo que aparece en el libro.

Así surgió el hashtag #Narcopresidente

Esta no es la primera vez que se relaciona al actual Presidente de la República con sobornos del crimen organizado.

El 30 de enero de este mismo año, Hernández fue el primero en revelar, en un artículo publicado por Deutsche Welle , el sistema de radiodifusión alemán subsidiado por el gobierno de ese país con recursos fiscales, que el ahora morenista había recibido ese soborno de 500 mil dólares. en 2006, tema que amplió en su reciente libro.

Ese mismo día, dos medios de comunicación estadounidenses, ProPublica e InsightCrime , dieron a conocer la misma información que seguramente les fue filtrada por la DEA y que, al conocer lo publicado anteriormente, se apresuraron a difundir.

Fue entonces cuando nació el hashtag #Narcopresidente, que ya lleva tres meses y medio entre los diez más destacados de la red social X, que antes se llamaba Twitter.

Evidentemente, tanto la revelación se extendió por todo el mundo como el hashtag picó a López Obrador, quien se refirió obsesivamente a ambos durante varias matinales consecutivas, para distorsionarlos, y que, incluso ahora, sigue mencionando temas de este tipo.

Pero diga lo que diga, López Obrador ha dado sobradas pruebas de no luchar contra los narcotraficantes, especialmente los de origen sinaloense, con su estrategia convertida en una política pública de “abrazos, no balazos”.

Con la liberación de Ovidio Guzmán , hijo de El Chapo , el 17 de octubre de 2019, luego de que elementos del Ejército Nacional lo aprehendieran en Culiacán, lo que había provocado una fuerte movilización de sus sicarios, la liberación de presos y pánico entre la población. Tales hechos fueron el pretexto perfecto para liberar al detenido, quien luego fue recapturado y rápidamente extraditado a Estados Unidos.

También está el saludo a la hoy fallecida madre de Joaquín Guzmán y la aceptación de que hubo un intercambio de correspondencia entre el Presidente y uno de los abogados al servicio del Cártel de Sinaloa. Sucedió en marzo de 2020, en una de sus primeras visitas a Badiraguato, lugar de nacimiento de El Chapo Guzmán.

Y sus declaraciones sobre la respetabilidad de los delincuentes “porque también son personas” y porque “también tienen derechos humanos”, como se ha referido a ellos en su inesperada defensa, pese a ser autores materiales del asesinato de una media de 100 hombres, mujeres y niños, masacres, que hasta la fecha ya contabilizan más de 180 mil muertos por balas de criminales, drones y minas terrestres.

¿Es el señor López Obrador un #Narcopresidente o no?

¿Estará AMLO en peligro en “La Chingada”?

Según investigaciones de la DEA, que “por razones políticas” fueron detenidas por el Departamento de Justicia, entonces bajo órdenes de Barack Obama , AMLO habría recibido dinero negro de narcotraficantes –incluso en billetes de 20 dólares– antes, durante y después de su campaña de 2006 y Campañas presidenciales de 2012.

Queda la duda de si también le habrían dado sobornos en el concurso de 2018, mismo en el que ganó. El camino ya era conocido, como comúnmente decimos.

¿Será que por todo lo anterior existen constantes visitas de funcionarios del área de seguridad de la Casa Blanca que viajan a México para sostener largas reuniones con López Obrador en Palacio Nacional?

Antony Blinken, el secretario de Estado de Joseph Biden, por ejemplo, ya debería recibir una tarjeta de visitante frecuente. Incluso le hicieron venir por tercera vez después de las Navidades de 2023, poco antes de iniciar 2024, mientras le exigían que atendiera cuestiones relacionadas con las guerras de Ucrania e Israel, cuestiones sin duda más críticas que la inmigración, como está justificado. su presencia en el Zócalo.

De esto se habla en un post que Jaime CCS (@JaimeCCS) subió en X hace un par de días y que transcribo respetando su redacción original:

“RUMORES, insisto, RUMORES, se disparan las alarmas de alerta en los pasillos de Palacio Nacional.

“Se dice que las recientes visitas de los gringos no han sido para discutir temas migratorios o de cooperación, vinieron a poner sobre la mesa dos opciones para el #NarcoPresidenteAMLO60:

“1. Quita tus manos de las elecciones y si la oposición gana en las urnas, te dejarán retirarte en paz.

“2. Si no acepta, la DEA y el DOJ irán tras él, sus hijos y todo su círculo que están bajo investigación por vínculos con el crimen organizado.

Entonces, vale la pena preguntarse:

¿AMLO correrá la misma suerte que el panameño Manuel Antonio Noriega y el hondureño Juan Orlando Hernández ?

¿O será por algunos de sus hijos de quienes se dice que hay videos recibiendo dinero del narco?

¿Cuál será el destino de AMLO luego de salir de Palacio Nacional e ir a “La Chingada”?

Indicaciones

No. El país no se vino abajo en sus manos, como ocurrió con algunos de sus predecesores. A México le fue peor con Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República: ¡se la entregó a los criminales! En todo el territorio nacional, son los grupos criminales quienes tienen el poder de cobrar derechos de vivienda, de extorsionar, de desaparecer ciudadanos e incluso de asesinarlos. Todo ello en la más absoluta impunidad. Las Fuerzas Armadas, policías estatales, municipales y ministeriales se vuelven cómplices o, en el mejor de los casos, cierran los ojos ante las violaciones cotidianas al Estado de Derecho. El propio AMLO es un criminal, a quien no debemos decirle “que la ley es la ley”. Él no la respeta. * * * Y eso es todo por hoy. Reconozco que has leído hasta estas líneas y te deseo, como siempre, ¡muchas gracias y muchos, muchos días!



